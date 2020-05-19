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Boğaziçi’nde yangın çıktı. Arazideki meyve ve zeytin ağaçları yandı

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Boğaziçi’nde yangın çıktı. Arazideki meyve ve zeytin ağaçları yandı.
Boğaziçi’nde yangın çıktı. Arazideki meyve ve zeytin ağaçları yandı

Buugün saat 16:00 sıralarında Boğaziçi köyünün bahçeler mevkiinde yaklaşık iki dönümlük arazi içerisinde meydana gelen yangın sonucu kuru otlar ile zeytin ve meyve ağaçları yandı.  

Yangın kontrol altına alındı soğutma çalışmaları devam ediyor.

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