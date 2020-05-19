Boğaziçi’nde yangın çıktı. Arazideki meyve ve zeytin ağaçları yandı.

Buugün saat 16:00 sıralarında Boğaziçi köyünün bahçeler mevkiinde yaklaşık iki dönümlük arazi içerisinde meydana gelen yangın sonucu kuru otlar ile zeytin ve meyve ağaçları yandı.
Yangın kontrol altına alındı soğutma çalışmaları devam ediyor.
Buugün saat 16:00 sıralarında Boğaziçi köyünün bahçeler mevkiinde yaklaşık iki dönümlük arazi içerisinde meydana gelen yangın sonucu kuru otlar ile zeytin ve meyve ağaçları yandı.
Yangın kontrol altına alındı soğutma çalışmaları devam ediyor.
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