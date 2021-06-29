  • BIST 1.372
  • Altın 494,549
  • Dolar 8,7277
  • Euro 10,3913
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKADelta varyantı durdurulamıyor! Dünya ayakta!

Boğazını Tutamayana Ağız Kapatan Çözüm: Manyetik Çene Kilidi

» »
Bir grup araştırmacı obeziteyle mücadele için manyetik çene kilidi geliştirdi. Kilidi takanların ağızları sadece 2 milimetre açılıyor. Kişiler yalnızca sıvı tüketebiliyor.
Boğazını Tutamayana Ağız Kapatan Çözüm: Manyetik Çene Kilidi

Bir grup araştırmacı obeziteyle mücadele için manyetik çene kilidi geliştirdi. Kilidi takanların ağızları sadece 2 milimetre açılıyor. Kişiler yalnızca sıvı tüketebiliyor.

Yeni Zelanda'daki Otago Üniversitesi'ndeki araştırmacılar ilginç bir cihaz geliştirdi. İngiltere'deki bilim insanlarıyla birlikte geliştirilen cihaz katı gıda tüketilmesini engelliyor.
Kişiyi sıvı odaklı bir beslenmeye zorlayan cihaz iki parçadan oluşan manyetik bir yapı. Azı dişlerine monte edilen manyetik parçalar çenenin açılmasını engelliyor. Yalnızca iki milimetrelik açıklıktan ağza pipet sığabiliyor.
British Dental Journal adlı dergide yayımlanan makaleye göre 7 Yeni Zelandalı kadın çalışmalara katıldı. Bu kişiler ağızlarını sadece 2 milimetre açabildi. Bu süre zarfında kadınlar kolayca erişilebilen bir sıvı diyeti uyguladı. Ortalama kilo kaybı 6.36 oldu. Bu kilonun kadınların vücut ağırlıklarının yüzde 5.1'ine denk geldiği belirtildi.

KONUŞMAYI DA ETKİLEDİ
Çalışamlara katılanlar manyetik kilidi kullandıkları süre boyuca rahatsızlık yaşadıklarını ve konuşmalarında problem olduğunu ifade etti. Bazı durumlarda utandıklarını aktardı. Katılımcılar genel olarak hayatın daha az tatmin edici olduğunu deneyimledi.
Bir katılımcı ise diyeti eritilmiş çikolata ve gazlı içeceklerle bozduğunu itiraf etti. Obeziteyle mücadele için ilk ağızdan cihaz olarak tanıtılan manyetik çene kilidine tepki gösterenler de oldu.

Otago Üniversitesi'nden yapılan açıklamada çene kilidinin mide ameliyatı için fazla kilolu olan kişiler için geliştirildiğini belirtti.

 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Farklı Kovid-19 aşılarının karıştırılmasının daha etkili olduğu ortaya çıktı29 Haziran 2021 Salı 14:05
  • Delta varyantı yayılma hızıyla âdeta aşılara karşı yarışıyor29 Haziran 2021 Salı 13:46
  • Covid geçirenler 6 aydan önce aşı olabilecek mi?29 Haziran 2021 Salı 13:33
  • Delta varyantı durdurulamıyor! Dünya ayakta!29 Haziran 2021 Salı 13:01
  • İlk ve ikinci dozda farklı Covid aşıları olmak 'iyi bir koruma sağlıyor'29 Haziran 2021 Salı 12:20
  • Harvard Tıp Profesörü Gökhan Hotamışlıgil: 'Aşı karşıtlığı salgının kendisi kadar vahim'29 Haziran 2021 Salı 09:15
  • Olestra Nedir? Olestra İçeren Gıdalar Nelerdir?28 Haziran 2021 Pazartesi 23:30
  • Pfizer, Aşısının Delta Varyantına Karşı Etkinliğini Açıkladı28 Haziran 2021 Pazartesi 23:00
  • Boyun Düzleşmesi Nedir, Belirtileri Nelerdir?28 Haziran 2021 Pazartesi 22:45
  • Covid-19'un Kökeni 20 Bin Yıl Öncesine Dayanıyor28 Haziran 2021 Pazartesi 22:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti