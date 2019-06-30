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Boğazköy-Ağırdağ yolunda feci kaza

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...sağa meyilli viraja geldiği zaman dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan ...
Boğazköy-Ağırdağ yolunda feci kaza

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 15.00 sıralarında, Boğazköy’de Boğazköy-Ağırdağ anayolu üzerinde, Philips Tamarapreye Adeova (E-26) yönetimindeki ZPC 246 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Tuncay Kelebek (E-23) yönetimindeki CE 852 plakalı salon araç ile çarpışmışlardır.

Kaza sonucu yaralanan CE 852 plakalı araç sürücüsü Tuncay Kelebek ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Evşen Kelebek (K-52) ve Şenay Kelebek (K-16) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavileri halen sürüyor. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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