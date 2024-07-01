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Boğazköy-Dikmen Anayolu 10 gün kapalı

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Boğazköy-Dikmen Anayolu üzerinde, 01-10 Temmuz 2024 tarihleri arasında 10 gün süreyle üçüncü etap asfaltlama çalışmaları yapılacaktır
Boğazköy-Dikmen Anayolu 10 gün kapalı

Boğazköy-Dikmen Anayolu üzerinde, 01-10 Temmuz 2024 tarihleri arasında 10 gün süreyle üçüncü etap asfaltlama çalışmaları yapılacaktır. Asfaltlama çalışmaları her gün 16:00-08:00 saatleri arasında yürütülecek olup, söz konusu anayol belirtilen tarih ve saat aralığında kısmi olarak araç trafiğine kapatılacaktır.

 

Belirtilen tarih ve saat aralığında bahse konu anayolu kullanacak olan sürücüler için ulaşım ise, oluşturulan alternatif servis yolları üzerinden sağlanacaktır.

 

Asfaltlama çalışmaları devam ettiği sürece, belirtilen anayolu kullanacak olan sürücülerin can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.

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