Boğazköy- Gönyeli Anayolu’ndaki trafik kazasında bir araç yandı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza bugün, saat 18.00 sıralarında, Boğazköy- Gönyeli Anayolu üzerinde, Yuled Kamacıoğlu (K-24), yönetimindeki PT 330 plakalı salon araç ile Gönyeli istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Pınarbaşı kavşağına geldiği zaman önünde aynı istikamete doğru seyreden Demgül Nalbant (K-49) yönetimindeki HL 131 plakalı aracın arka kısmına çarpması sonucu meydana gelid.
Çarpmaya müteakip PT 330 plakalı aracın motor bölümünde meydana gelen alevlenme sonucu araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kaza sonucu yaralanan olmadı.
Soruşturma devam ediyor.
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