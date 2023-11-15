Boğazköy Kavşağında Araç Yangını: Şoförün Hızlı Müdahalesi ve İtfaiyenin Çabasıyla Söndürüldü

Girne-Lefkoşa Anayolu'nda Araç Yangını Olayı: Hasan KEMİŞLİ'nin Panel Van'ı Alev Topuna Döndü

Girne-Lefkoşa Anayolu üzerindeki Boğazköy kavşağında meydana gelen olayda, Hasan KEMİŞLİ'nin kullandığı VK 685 plakalı Panel Van, saat 18:00 sıralarında seyir halindeyken motor bölümünden buzdolabına giden elektrik kablolarının muhtemel kısa devre yapması sonucu aniden alev aldı.

Olayın hemen ardından aracın sürücüsü, hızlı bir şekilde yangın söndürme cihazını kullanarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ardından ise olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin koordineli çabalarıyla yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Ancak yangın, aracın makine ile iç döşeme bölümünde kısmi hasara neden oldu.

Soruşturma devam ederken, yangının sebepleri üzerinde detaylı incelemeler sürdürülmektedir.