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Boğazköy ve Cihangir’de Trafik Kazaları: Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

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Boğazköy ve Cihangir’de Trafik Kazaları: Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı
Boğazköy ve Cihangir’de Trafik Kazaları: Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Boğazköy ve Cihangir’de Trafik Kazaları: Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

  1. Boğazköy Trafik Kazası
    20 Eylül 2024 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, Boğazköy’de Atatürk Caddesi’nde Furkan ÖNEM (E-22) yönetimindeki LS 051 plakalı salon araç, dikkatsizce sağa dönüş yaparken karşıdan gelen Ufuk UÇAK (E-23) yönetimindeki JH 497 plakalı motosikletle çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Ufuk UÇAK, kazada yaralanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve sağ el bileğinde kırık teşhisi konularak müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

  2. Cihangir Motosiklet Kazası
    20 Eylül 2024 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Cihangir’de Naci Talat Caddesi’nde Hüseyin KİRİŞ (E-64) yönetimindeki HU 534 plakalı motosiklet, yol kasisini geçtikten sonra dikkatsizlik sonucu düşerek yaralandı. Motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı ve yapılan tedavisinin ardından Ortopedi Servisi'nde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

  3. Güzelyurt-Akçay Anayolu Kazası
    20 Eylül 2024 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Güzelyurt-Akçay Anayolu üzerinde Güren KASAP (E-60) yönetimindeki ZPM 756 plakalı salon araç, dikkatsiz bir şekilde sağa dönüş yaparken Yusuf USUL (E-51) yönetimindeki KP 201 plakalı araca çarptı. Yaralanan Yusuf USUL, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

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