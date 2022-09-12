Boğazköy ve Güneşköy'de kanunsuz avlanma

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İkinci İnce Av Mevsimi münasebetiyle, 11.09.2022 tarihinde ülke genelinde polis tarafından yapılan kontroller sonucu; (toplam 3 kişinin) A.Y.(E-61)’in Boğazköy’de, meskun mahale 250 metre mesafeden fazla yaklaşmak suretiyle ve A.T.(E-49) ile A.A.(E-75)’in ise Güneşköy’de, ava kapalı bölge içerisinde kanunsuz olarak avlandıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.