Boğazköy ve Lefkoşa'da İki Ayrı Trafik Kazası

Bu iki kaza, trafik güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

1. Kaza: Boğazköy'de Alkollü Sürücüyle Çarpma

22 Eylül 2024 tarihinde, saat 15:00 sularında Boğazköy’de Atatürk Caddesi üzerinde Berk YILMAZ (E-19) yönetimindeki MV 620 plakalı salon araç, 76 miligram alkollü içki tesiri altında iken dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, yolun solundan çıkarak banket içerisinde bulunan bir selvi ağacına çarptı.

Kaza sonucunda yaralanan araç sürücüsü Berk YILMAZ ile birlikte araçta bulunan yolcular Sultanbek ERASHOV (E-17), Mert İLTEMİŞ (E-17) ve Burak ALTINÖZ (E-16) hastaneye kaldırıldı. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından Sultanbek ERASHOV'un sağ kolunda ve Mert İLTEMİŞ'in sol ayak bileğinde kırık teşhisi kondu ve ortopedi servisinde müşahede altına alındı. Berk YILMAZ ve Burak ALTINÖZ ise taburcu oldu. Berk YILMAZ tutuklanırken, olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

2. Kaza: Lefkoşa'da Dikkatsiz Sürücü Çarpması

Aynı gün, saat 19:00 sularında Lefkoşa’da Tanzimat Sokak üzerinde Harun DOĞAN (E-22) yönetimindeki TNN 715 plakalı salon araç, Haşmet Gürkan Sokak kavşağına geldiğinde trafik levha ve işaretlerine uymadan dikkatsizce düz yoluna devam etti. Bu sırada sağından Haşmet Gürkan Sokak üzerinde batı istikametine doğru seyreden Özgür ZOBU (E-44) yönetimindeki ML 994 plakalı salon aracın sol ön kısmına çarptı.

Kazanın ardından yaralanan ML 994 plakalı araçtaki yolcular Hülya ZOBU (K-45) ve Ülkü ZOBU (Ç-6), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı. Bu kaza ile ilgili de soruşturma devam etmektedir.

Bu iki kaza, trafik güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Sürücülere, yasalara ve trafik işaretlerine uymalarının yanı sıra alkolün etkisi altında araç kullanmamaları gerektiği hatırlatılmaktadır. Kazaların önlenmesi ve trafik güvenliğinin artırılması için gerekli önlemlerin alınması önem taşımaktadır.