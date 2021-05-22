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Boğazköy’de bir evde yangın çıktı… Ev sahipleri yaralandı

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Boğazköy Oray Sitesi’nde saat 11.40 sıralarında bir evde yangın çıktı. Yangın sonucu eşyalar zarar görürken, ev sahipleri de yaralandı.
Boğazköy’de bir evde yangın çıktı… Ev sahipleri yaralandı

Boğazköy Oray Sitesinde bulunan bugün saat 11.40 sıralarında, Hüseyin Dağ’ın kalmakta olduğu ikametgahta henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi.

Yangın sonucu evin üst katında bulunan 3 yatak odası ve içerisindeki eşyalar yanarak zarar görürken alt kattaki odalar ise çıkan isten dolayı zarar gördü.

Yangında ayrıca vücutlarının muhtelif yerlerinde yanıklar oluşan Hüseyin Dağ ve Fidan Dağ kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.

Soruşturma devam ediyor…

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