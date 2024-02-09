Boğazköy'de Elektrik Akımına Kapılan Şahıs Yaralandı

Elektrik Akımına Kapılan Mehmet SARSAR Adlı Şahıs, Hastaneye Kaldırıldı
Boğazköy'de, 08 Şubat 2024 tarihinde öğle saatlerinde meydana gelen bir olay, dikkat çekici bir elektrik kazasına sahne oldu. Saat 12:00 civarında, bir ikametgahın bahçesinde garaj inşaatında çalışan Mehmet SARSAR (E-40), bir arkadaşına yardım ederken, ikametgahın bahçesini geçen elektrik hatlarının akımına kapılarak ciddi şekilde yaralandı.
Olayın ardından Mehmet SARSAR, acil olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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