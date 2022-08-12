Boğazköy’de feci kaza: 27 Yaşındaki Ercan Biçer hayatını kaybetti

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 01:15 sıralarında, Boğazköy’de Atatürk Caddesi üzerinde kuzey istikametine doğru seyreden Lefkosa’da sakin Ercan BİÇER (E-27), yönetimindeki FV 333 plakalı salon araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu sola meyilli viraja girdiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan dışarı çıkarak banket içerisinde bulunan selvi ağacına çarpmıştır.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücü Ercan BİÇER olay yerinde yaşamını yitirirken, kazada ağır yaralanan ayni aracta yolcu olarak bulunan Lefkosa’da sakin Mehmet YAPICI (E-26) kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakim servisinde müşahade altına alınmıştır.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.
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