Boğazköy'de Hırsızlık: 4,595 TL Nakit ve Kredi Kartları Çalındı

Boğazköy – 25 Ağustos 2024 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Boğazköy’de bulunan bir süpermarketin araç park yerinin önündeki yol kenarında, bir şahıs tarafından düşürülen para cüzdanı çalındı. Cüzdanın içerisinde 4,595 TL nakit para ve çeşitli kredi kartları bulunuyordu.

Olay, polisin bilgisine ulaşmasının ardından başlatılan soruşturmada, D.A. (50 yaşında, erkek) isimli şahıs zanlı olarak tespit edildi. Zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.