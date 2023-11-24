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Boğazköy'de İtfaiye Aracı Kaza Yaptı

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Boğazköy'de Yangın İhbarına Giden İtfaiye Aracı Kaza Yaptı: 4 İtfaiyeci Hastaneye Kaldırıldı
Boğazköy'de İtfaiye Aracı Kaza Yaptı

24 Kasım 2023 tarihinde, sabah saat 10:45 civarında, Boğazköy Bölgesi'nde meydana gelen olayda, yangın ihbarına müdahale etmek üzere bölgeye yönlendirilen arazöz yangın söndürme aracı, geri dönüş sırasında tekerleğinin yolun sol tarafında bulunan yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukura düşmesi sonucu, araç sol yan tarafı üzerine devrilmiştir.

Kazada itfaiye aracında görevli 4 İtfaiye Mensubu, kaza sonrasında kontrol amacıyla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmış ve yapılan muayenelerinin ardından taburcu edilmişlerdir. Olayla ilgili detaylı inceleme devam etmektedir. Bu tür acil durum müdahalelerinin risklerini vurgulayan bu kaza, itfaiye ekiplerinin karşılaştıkları zorluklara dikkat çekmektedir

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