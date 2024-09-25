Boğazköy’de Kasti Hasar Olayı: Küfür ve Vandalizm

24 Eylül 2024 tarihinde, saat 22:00 sularında Boğazköy’de bir ikametgahın önünde meydana gelen olayda, H.Ö. (21), eski kız arkadaşı S.B. (18) ile konuşurken, S.B.’nin kardeşi S.E.Y.D. (22) tarafından uyarılınca, kendisine küfür etti. Ardından, S.E.Y.D.’nin kullanımındaki aracın sol arka köşesine kasten yumruk ve tekme vurarak araca zarar verdi.

H.Ö. hakkında yasal işlem başlatılmış olup, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Yetkililer, bu tür kasti hasar olaylarının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, benzer durumların önlenmesi adına toplumu duyarlı olmaya çağırdı.