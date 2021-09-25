Boğazköy'de Park Halindeki Araç Ateşe Verildi

Polis Basın Subaylığı açıkladı:
25.09.2021 tarihinde, saat 03:30 sıralarında, Boğazköy’de Oray-11 sitesinde, Hasan Hüseyin TATLI’ya ait olup apartmanın park alanı içerisinde park halindeki bulunan jeep araç üzerine meçhul şahıs/lar tarafından muhtemelen yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek suretiyle kasti hasara uğratılmıştır. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştür. Yangın neticesinde konu aracın ön motor kısmı ve iç kısmı tamamen diğer kısımları ise kısmen yanarak zarar meydana gelmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
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