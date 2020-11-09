Boğazköy'de silahla adam vurma, 1 yaralı

08.11.2020 tarihinde, saat 05:30 sıralarında, Boğazköy’de Kelebek Sokak üzerinde M.B. (E-22), aralarında çıkan tartışma sonucu tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu tabanca ile Berk BİNGÖL’e doğru ateş etmek suretiyle adı edileni sol kalça kısmından yaralamıştır.
Olayda yaralanan Berk BİNGÖL, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir
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