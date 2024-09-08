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Boğazköy’de Trafik Kazası: Bir Kişi Hastaneye Kaldırıldı

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Boğazköy’de Trafik Kazası: Bir Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Boğazköy’de Trafik Kazası: Bir Kişi Hastaneye Kaldırıldı

08 Eylül 2024 tarihinde saat 00:30 sıralarında Boğazköy’de Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Miraly Abdullayev (E-30) yönetimindeki CF 150 plakalı araç, dikkatsizliği sonucu sol şeridi muhafaza etmeyip yolun sağına geçti. Bu sırada karşı yönden gelen Doğan Sözer (E-41) yönetimindeki GA 825 plakalı araca çarptı.

Kaza sonucunda, GA 825 plakalı aracın sürücüsü Doğan Sözer yaralandı ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tedavinin ardından Sözer, Cerrahi Servis’te müşahede altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yetkililer, sürücüleri dikkatsiz araç kullanmamaları ve trafik kurallarına riayet etmeleri konusunda uyardı.

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