Boğazlarda endişe yaratan hareketlilik: Savaş gemileri ilerliyor

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim bölgedeki birçok ülkeyi de kapsayan diplomasi trafiğine rağmen dinmezken, dün gece Rus savaş gemileri sessizce Akdeniz’den Karadeniz’e doğru ilerledi…

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim bölgedeki birçok ülkeyi de kapsayan diplomasi trafiğine rağmen dinmezken, dün gece Rus savaş gemileri sessizce Akdeniz’den Karadeniz’e doğru ilerledi…

Rus haber ajansı Interfax, Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamalarını uluslararası kamuoyuna duyururken, 6 savaş gemisinin bölgeye doğru ilerleyeceğini ve bunların Belarus-Rusya ortak tatbikatı için kullanılacağı belirtildi.

Uzmanlar, Rusya’nın Ukrayna üzerinden Batı ülkelerine gözdağı vermek için geniş kapsamlı bir tatbikat yapacağını söylerken İngiliz haber ajansı Reuters, 3 savaş gemisinin Boğazlardan geçerek Karadeniz’e giriş yaptığını duyurdu.

Rus donanmasına ait üç savaş gemisi dün gece Boğazlardan geçerek Karadeniz’e ilerledi.

Ajansa konuşan Türk kaynaklar, üç geminin de bugün (çarşamba) Boğazlardan geçeceğini aktardı. Dün gece İstanbul Boğazı’ndan geçen Korolev, Minsk ve Kaliningrad isimli gemilerin yanı sıra Pyotr Morgunov, Georgy Pobedonosets ve Olenegorsky Gornyak’ın da bugün geçmesi bekleniyor.

Krizin başlamasıyla birlikte Türkiye’nin Boğazları Rus gemilerine kapatıp kapatmayacağı tartışılırken, Reuters haber ajansı, “NATO üyesi olan Türkiye yasal olarak Rusya’nın Ukrayna’ya karşı askeri saldırı gerçekleştirmesi durumunda Boğazları, Rus gemilerine kapatabilirdi” yorumunu yaptı.

Dün gece geçen gemilerin yanı sıra 3 savaş gemisinin de bugün Boğazlardan geçmesi bekleniyor.

Türkiye, Montrö Anlaşması gereğinde, savaş zamanında ya da tehdit altında olduğu zaman bütün yabancı savaş gemilerine geçişi kapatırken, aynı zamanda Türkiye’nin savaşta olduğu ülkelerin ticari gemilerini de engelleme hakkına sahip. Ukrayna ve Rusya arasında arabuluculuk yapmaya çalışan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya’nın olası bir Ukrayna işgali durumunda gerekli adımların atılacağını söylemişti.