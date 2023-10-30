Boğaztepe'de İzolasyon Çalışması Sırasında Yüksekten Düşen Şahıs Yaralandı

Boğaztepe'de İzolasyon Çalışması Sırasında Yüksekten Düşen Şahıs: Burak KÜÇÜK (E-46), 3 Metrelik Düşüş Sonucu Kaburgasında Kırıkla Yaralandı

29 Ekim 2023 tarihinde, saat 16:30 sıralarında Boğaztepe'de meydana gelen olayda, Burak KÜÇÜK (46 yaşında), kendi ikametgahının izolasyon işlemini gerçekleştirmek için ikametgahının damına merdivenle çıktı. Ancak bu sırada yaşanan kaza sonucu merdiven kayarak Burak KÜÇÜK, yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düşerek ciddi şekilde yaralandı.

Olayın ardından hemen sağlık ekipleri çağrıldı ve Burak KÜÇÜK Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan muayene sonucu, sağ kaburga kemiklerinde kırık teşhisi konuldu ve hastanenin talebi üzerine Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burak KÜÇÜK, şu an Cerrahi Serviste müşahede altında tutulmaktadır.