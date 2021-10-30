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Boğularak Hayatını Kaybetti

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Boğulma tehlikesi geçiren kadını kurtarmak için denize girdi: Boğularak hayatını kaybetti
Boğularak Hayatını Kaybetti

Boğulma tehlikesi geçiren kadını kurtarmak için denize girdi: Boğularak hayatını kaybetti

Bafra’da denizde boğulma tehlikesi geçiren Arzu Elveren’i kurtarmak için denize giren İlhan Elveren boğularak yaşamını yitirdi.

Bafra Oteller Bölgesinde,  bugün saat 13.00 sıralarında,  deniz içerisinde bulunduğu sırada boğulma tehlikesi geçiren  35 yaşındaki Arzu Elveren'i kurtarmak için denize giren 59 yaşındaki İlhan Elveren boğularak yaşamını yitirdi. 

Arzu Elveren, bölgede bulunan başka bir şahıs tarafından kurtarılarak dışarıya çıkarıldı.

Aynı şahıs tarafından dışarıya çıkarılan İlhan Elveren, sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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