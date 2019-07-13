Boğulma tehlikesi geçiren 12 yaşındaki Katırcı ile Göztaş’ın sağlık durumları iyi

Polisten verilen bilgiye göre, Katırcı, Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde çocuk servisinde,Göztaş ise Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde acil serviste gözetim altında tutuluyor.
Her iki şahsın da sağlık durumu iyi.
Kaplıca - Yedikonuk arasında Tulumba mevkiinde dün akşam , yüzmek için denize giren aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirmiş, boğulma tehlikesi geçiren biri yine aynı aileden çocuk, 2 kişi ise hastaneye kaldırılmıştı.
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