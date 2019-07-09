Boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk yoğun bakımda

Bugün saat 10:30 sıralarında, Bafra’da faaliyet gösteren bir otelin havuzu içerisinde bulunan Efe SAVRAN (E-4), boğulma tehlikesi geçirdi
Efe SAVRAN otelin cankurtaranı tarafından kurtarılarak yine otel sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek burada çocuk yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
Soruşturma devam ediyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.