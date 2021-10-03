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Boji bir günde 29 durak gezdi

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İstanbul’da birçok toplu ulaşım aracında dolaşmasıyla ünlenen ‘Boji’ isimli köpeğe mikroçip takıldı. Özel bir uygulama üzerinden takip edilen köpeğin bir günde 29 durak gezdiği tespit edildi. Boji zaman zaman Avrupa yakasından Anadolu’ya geçmeyi de ihmal
Boji bir günde 29 durak gezdi

İstanbul’da birçok toplu ulaşım aracında dolaşmasıyla ünlenen ‘Boji’ isimli köpeğe mikroçip takıldı. Özel bir uygulama üzerinden takip edilen köpeğin bir günde 29 durak gezdiği tespit edildi. Boji zaman zaman Avrupa yakasından Anadolu’ya geçmeyi de ihmal etmiyor.

Fotoğraf: DHA

Geçtiğimiz ay birçok kişi Boji’nin farklı zamanlara ait olarak vapur, metrobüs ve tramvayda yolculuk yaparken fotoğraflarını paylaşmıştı.

 

Kangal çoban kırması olan Boji, ismini demiryolu terminolojisinden alıyor. Bojinin görevi metro ve metrobüslerde tekerleklerin hareketini sağlamak ama köpek her seferinde boji alanında uyuduğu için kendisine Boji adı verildi.

Boji, 18 Ağustos’ta İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü uzman ekiplerinin de yardımı ile Kemerburgaz Hayvan Geçici Bakımevi’ne götürüldü. Yapılan muayene sırasında derisinin altına mikroçip enjekte edildi. Bu sayede Boji’nin daha önceden bakımdan geçtiği kısırlaştırıldığı ve tekrar sokağa rutin yaşamına bırakıldığı da belirlendi.

Sağlık kontrolleri de yapıldıktan sonra Boji tekrar toplu ulaşım araçlarına kavuştu. Hem mikroçip hem mobil uygulama sayesinde Boji’nin hangi durakta olduğu kolayca tespit edilebiliyor. Boji’ye özel yapılan uygulama yalnızca Metro İstanbul Müşteri İlişkiler Müdürlüğü’nün telefonunda yüklü.

En sevdiği hat Kabataş-Bağcılar

Boji’nin en çok tercih ettiği hat T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı ancak seyahati Avrupa yakası ile de sınırlı kalmıyor, Anadolu yakasına geçerek M4 Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattını kullandığı da oluyor. Uygulama ile Boji’nin bir gün içerisinde 29 durak gezdiği tespit edildi. Günde en az 30 kilometre gezen Boji 10:30-15:30 saatleri arasında Göztepe’den Kartal’a, Kartal’dan Tavşantepe’ye gitti. Tavşantepe’den tekrar inip dinlendikten sonra yolculuğuna devam etti.

Boji tüm yolculuk kurallarına da hakim. İnen yolculara yol veriyor, bekleyip tren içine geçiyor sakin bir şekilde içeri geçip kendisine bir yer buluyor, metroyu kaçırdığı zaman ise metronun peşinden koşuyor. Boji yolcular tarafından da çok seviliyor.

Metro İstanbul İşletme Müdürü Ömer Taşkara, Boji’yi anlık olarak takip ettiklerini belirterek şunları söyledi: “Boji, sakin ve huzurlu bir köpek. Aynı zamanda özgür ruhlu bir köpeğimiz. Boji’yi anlık olarak uygulama üzerinden takip edebiliyoruz. Günde hemen hemen tüm İstanbul’u geziyor. T4 Kabataş-Bağcılar, T3 Kadıköy-Moda, M4 Kadıköy – Tavşantepe hattımızı belli aralıklarla kullanıyor. Şu an Boji uygulama üzerinden Göztepe durağında gözüküyor. Boji bugün Göztepe’den bindi Kartal’da indi. Kartal’dan tekrar binip Tavşantepe’ye gitti. Tavşantepe’de indi tekrar Tavşantepe’den Bostancı istasyonuna gitti. Uygulama tamamen Boji’ye özel Boji’yi takip amaçlı kullanıyoruz.

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