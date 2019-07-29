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Boko Haram cenazede katliam yaptı: 65 ölü

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Boko Haram örgütü, Nijerya’nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletindeki bir cenaze törenini kana buladı.
Boko Haram cenazede katliam yaptı: 65 ölü

Örgüt üyeleri, motosiklet ve kamyonlarla eyaletin başkenti Maiduguri’nin yakınlarındaki köyde düzenlenen cenaze törenindekilere rastgele ateş etti; 65 kişi öldü.

Yerel yönetim yetkililerinden Muhammed Bulama, cenazeye yönelik saldırının iki hafta önce köylüler tarafından öldürülen 11 Boko Haram üyesinin ‘öcünü almak’ için düzenlenmiş olduğunu düşündüğünü söyledi.

İslamcı terör örgütü Boko Haram’ın saldırılarını artırdığı bu nedenle sık sık saldırıların düzenlendiği ve çatışmaların yaşandığı bölgede son 10 yılda on binlerce kişi hayatını kaybetti; 2 milyonu aşkın kişi evini terk etti. Nijer, Kamerun ve Çad’da da faaliyet gösteren Boko Haram’ın adı “Batılı eğitim haram”anlamına geliyor.

Örgüt, 2014’te, yine Borno eyaletindeki Chibok adlı kasabadaki bir okulda 2014’te 300 kız öğrenciyi kaçırmış, uzun süre dünya gündeminden düşmemişti.

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