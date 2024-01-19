Bolat: İki ülkenin ilişkilerini ekonomik ve ticari alanlarda da derinleştirmeye önem veriyoruz

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC ile olan ilişkilerinin sadece siyasi ve kültürel boyutta sınırlı kalmadığını, ilişkileri ekonomik ve ticari alanlarda da derinleştirmeye büyük önem verdiklerini söyledi.

Bakan Bolat, 2024 yılı içinde KKTC’li esnafa toplam 150 milyon TL’lik bir TESKOMB kredisi sağlanacağı müjdesini vererek, firma başına kredi üst limiti olarak 650 bin TL’lik kaynağın, 5 yıl vade yüzde 25 maliyet ve 6 ayda bir ödeme planıyla esnafın erişimine açılacağını söyledi.

Önümüzdeki yıllarda iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da güçleneceğine inanç belirten Bakan Ömer Bolat, bu çerçevede her iki ülkenin iş çevrelerinin bir araya getirilmesine ve KKTC’nin dünyada tanınırlığının artırılmasına büyük önem verdiklerini vurguladı.

Bakan Bolat, TC-KKTC 12. Ortak Komite toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) organizasyonuyla hayata geçirilen TC-KKTC 12. Ortak Komite toplantısına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet dönemlerinde Kıbrıs'ın, hem ticari hem de stratejik bir merkez olarak oynadığı kilit rolün önemine işaret eden Bolat, KKTC'nin ekonomik gücünün ve doğal kaynaklarının bölgedeki stratejik önemini artırdığını söyledi.

Bolat, bu değerli potansiyeli en iyi şekilde kullanarak geleceği birlikte inşa etmek için çalışmalarda bulunduklarını belirterek, KKTC ile ticaret hacmindeki artış ve KKTC'deki yatırımlarının bu çabaların ve başarının en önemli kanıtı olduğunu kaydetti.

-“Ambargo ve izolasyonlara rağmen KKTC'nin her geçen gün ekonomik gelişim göstermesi dikkate değer bir durum”

İki ülke arasındaki ekonomik bağların güçlenmesi için KKTC firmalarının dünya ticaretine entegrasyonunu destekleyen projeler ve eylem planları üzerinde çalıştıklarını ifade eden Bakan Bolat, “Ambargo ve izolasyonlara rağmen KKTC'nin her geçen gün ekonomik gelişim göstermesi dikkate değer bir durumdur” dedi.

Bolat, ekonominin ve ticaretin dinamiklerinin günümüzde hızla dönüştüğünü, küresel trendleri yakalamak, hatta trend belirleyen ülke olmak, üretimde sürdürülebilirliği sağlamak, katma değerli ihracatı artırmak ve ülkenin prestijini daha yüksek seviyelere çıkarmak için herkese sorumluluklar düştüğüne inanç belirtti.

Son dönemde patlak veren bölgesel krizlerin, jeopolitik gerilimlerin ve sıcak çatışmaların hemen hepsinin ülkenin yakın çevresinde cereyan ettiğine işaret eden Bakan Bolat, tüm bu olumsuzlukların yanı sıra ülkede geçtiğimiz yıl Şubat ayında yaşanan asrın felaketinin bu olumsuz tabloyu daha da derinleştirdiğini söyledi.

Deprem felaketinde yitirilen “Şampiyon Melekleri” de anan Bakan Bolat, “Bu genç canların kaybı, hepimizin yüreğinde derin bir iz bıraktı. Meleklerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum” dedi.

Bölgemizdeki manzara ne kadar olumsuz olursa olsun, yegâne amaçlarının ülkenin ekonomik ve ticari kazanımlarını korumak ve daha da geliştirmek olduğunu ifade eden Bakan Ömer Bolat, bugüne kadar bu konuda muvaffak olduklarını, Türkiye'nin büyüme ve ihracatta yakaladığı güçlü seyrin, ekonominin krizlere ve zorluklara karşı ne kadar mukavemetli olduğunu ortaya koyduğunu kaydetti.

Bundan sonra da Türkiye’nin kalkınması için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Bakan Bolat, Türkiye’nin 100. yılında ekonomi ve ihracata belirgin bir büyüme gerçekleştiğini, altyapı projeleri, sağlık ve eğitim sektörlerinde gerçekleştirilen reformlar sayesinde vatandaşlarının yaşam kalitesinde doğrudan iyileşme sağlanırken dış politikada da bölgesel gücü pekiştiren aktif roller üstlenildiğini anlattı.

Bolat şöyle devam etti:

“2021 yılında yüzde 11,4 ile son 50 yılın en yüksek büyüme rakamını yakalayan Türkiye, bu güçlü büyüme trendini devam ettirip 2023 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 5,9 oranında büyümeyi başarmıştır. Böylece pandeminin ardından, Türkiye ekonomisi son 13 çeyrektir kesintisiz büyüme performansını sürdürmüştür.

Büyümedeki bu olumlu seyir ne mutlu ki ihracat cephesinde de devam etmiştir. Cumhurbaşkanımızın liderliği ve çok kıymetli ihracat ailemizin özveri ve gayretleriyle ihracatımızı son 21 yılda tam 7 katına çıkardık ve 2023 yılında 255,8 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık. Böylelikle ihracatımız 2023 yılı genelinde OVP tahmininin üzerinde gerçekleşmiş oldu.

2024 yılında 267 milyar dolar, 2026 yılında 302 milyar dolar, 2028 yılında ise 375 milyar dolar mal ihracatı hedefliyoruz.”

-“KKTC ile olan ilişkileri derinleştirmeye büyük önem veriyoruz “

KKTC ile olan ilişkileri derinleştirmeye büyük önem verdiklerine dikkat çeken Bakan Ömer Bolat, iki ülkenin büyük potansiyelini göz önünde bulundurarak, ticari ilişkileri bu potansiyelle uyumlu, daha yüksek ve karşılıklı yarar sağlayacak seviyelere çıkarmak için çaba gösterdiklerini söyledi.

Bakan Bolat, bu kapsamda, ticaretin çeşitlendirilmesi, yatırım fırsatlarının artırılması ve karşılıklı ticari faaliyetlerin teşvik edilmesi gibi alanlarda somut adımlar atıldığını ifade etti.

Bakan Bolat konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Memnuniyetle ifade etmek isterim ki, dış ticaret hacmimiz 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 13 oranında artarak 2,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

Ülkemizin KKTC’deki doğrudan yatırımları 360 milyon dolara ulaşmıştır. Bunun yanında, yatırımlar kadar önem verdiğimiz müteahhitlik alanında da Türk müteahhitleri KKTC’nin alt ve üst yapısının geliştirilmesine katkı sağlamaya devam etmeye hazırdır. Hâlihazırda müteahhitlerimiz, KKTC’de 1,4 milyar dolar değerinde 114 proje üstlenmiştir.”

Bakan Ömer Bolat, 3 Haziran 2021 tarihinde Lefkoşa’da imzalanan ve 7 Eylül 2021 tarih ve 31591 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4476 sayılı Kararla onaylanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti Arasında Ticaretin ve Ekonomik İşbirliğinin Geliştirilmesine Dair Protokol” çerçevesinde hazırlanan Eylem Planı yürürlüğe konulduğunu anımsattı.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası iş birliğinde Lefkoşa’da 9 Ocak 2020 tarihinde TİM’in ilk yurt dışı temsilcilik ofisi açıldığını ifade eden Bakan Bolat, KKTC'li Firmaların Dünya Ticaretine Eklenmesi Projesi kapsamında, KKTC’nin uluslararası ticari alanda tanınırlığının ve ikili ticaret hacminin artırılmasını teminen, ülkede düzenlenen fuarlara KKTC firmalarının katılımının Ticaret Bakanlığınca desteklendiğini anlattı.

Bu kapsamda gerçekleştirilen diğer projelere de değinen Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen Genel Ticaret Heyeti programlarına KKTC firmalarının katılımının sağlanmasının bakanlıklarınca talimatlandırıldığını, TİM ve KKTC Ticaret ve Sanayi Odası arasındaki iş birliği ile ticaret heyeti, alım heyeti gibi programlara KKTC firmalarının davet edildiğini anlattı.

-"KKTC’li firmaların dış dünyaya açılımında Türkiye’nin önemli bir konumda"

KKTC’li firmaların dış dünyaya açılımında Türkiye’nin önemli bir konumda yer aldığını, Türkiye’nin dünya pazarlarındaki güçlü konumundan KKTC’li firmaların da istifade etmesinin en büyük temennileri olduğunu dile getiren Bakan Ömer Bolat, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu kapsamda, KKTC firmalarına dış ticaret ve gümrük konularında Bakanlığımızca teknik bilgi desteği vermekteyiz ve bundan sonraki süreçte de gerek Kıbrıs Türk Ticaret Odası gerekse Kıbrıs Türk Sanayi Odası tarafından talep edilmesi halinde her türlü desteği vermeye hazırız.

Ayrıca, 2023 yılında 5 KKTC’li firmaya toplam 71 milyon dolar EXİMBANK kredisi sağlanmıştır. Önümüzdeki yıllarda daha fazla KKTC’li firmanın EXİMBANK kredilerinden yararlanacağına inanıyorum.

Yine, KKTC firmalarının ülkemiz firmalarıyla üçüncü ülkelerde ortak yatırım yapma fırsatını değerlendirmesinin, KKTC’nin ekonomik kalkınmasını hızlandıracağına ve KKTC ekonomisindeki potansiyel kaynakları harekete geçireceğine inanıyorum.

KKTC ziyaretimiz vesilesiyle, ülkelerimiz arasındaki ilişkiler için önemli bir yol haritası olacak Türkiye Cumhuriyeti-KKTC Ortak Komite 12. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptını ve ayrıca, ürün güvenliği ve denetimi alanında Kıbrıslı kardeşlerimize ülkemizin bilgi ve tecrübesinin aktarılması doğrultusunda hazırlanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne İthal Edilen Ürünlerin Denetimi Konusunda İşbirliği Protokolü’nü ve Ülke Sınırlarından Geçen Taşıt ve Eşyaya Dair Ön Bilgi Değişimine İlişkin Protokolü de imzalayacağız.

İkili ticari ve ekonomik ilişkilerimizin kardeşliğimize yakışır bir biçimde geliştirilmesi için biz her zaman olduğu gibi, elimizden gelen her şeyi kararlılıkla yapmaya devam edeceğiz.”

Ekonomi Bakanı ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile imzalayacakları, güncellenen Türkiye-KKTC Ekonomik ve Ticari İşbirliği Eylem Planı ile ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri daha da güçleneceğine inanç belirten Bolat, “Eylem planında ticaret, gümrük, e-ticaret, ürün güvenliği, insan kaynakları, serbest bölgeler, sağlık, hukuki altyapı gibi çeşitli alanlarda işbirliğini içeren faaliyetlere yer verdik. Bu eylem planının da her iki ülke için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

İki ülke arasında gerçekleşen ortak yatırım projeleri ve diğer başarı öykülerinin işbirliğinin ne kadar güçlü ve verimli olabileceğinin somut örneklerinden olduğuna dikkat çeken Bakan Ömer Bolat, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu tür başarılar, iş insanlarımızın azmi ve iki ülkenin iş birliği hususundaki iradesinin birleşmesiyle mümkün olmaktadır. Bu etkinlik vesilesiyle, mevcut iş ilişkilerimizin daha da güçlenerek yeni iş fırsatları meydana getirmesini umuyorum. Aynı zamanda, bu etkinliğin, ortak hedeflerimize hızla ulaşmamızda katalizör rolü oynamasını diliyorum.”

Bakan Bolat etkinliğe katılan ve katkı koyan herkese teşekkür ederek, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na katılarak büyük fedakarlıklar gösteren tüm mücahitleri ve bu uğurda hayatını kaybeden şehitleri rahmet ve şükranla andı.

Bakan Bolat, ayrıca, "ömrünü Kıbrıs Türk halkına adayarak bağımsızlık yolunda büyük fedakarlıklar gösteren Dr. Fazıl Küçük’ü ve Kıbrıs'ın unutulmaz lideri, merhum Rauf Denktaş'ı " da saygı ve minnetle yad etti.

Bakan Bolat,Kıbrıs Barış Harekâtında tarihî kararı alan, planlayan, uygulayan merhum Başbakan Bülent Ecevit ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan ile kuvvet komutanlarını da saygı ve şükranla andığını söyledi.