Bolat: İnşallah, Türkiye ve KKTC birlikte çok daha fazla büyüyecek, gelişecek

Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve beraberindeki heyeti Cumhuriyet Meclis’inde kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonunda yer alan kabulde, Bakan Bolat’a TBMM Türkiye–KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem ve beraberindeki diğer yetkililer eşlik ederken, görüşmede; Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Meclis İdari Amiri Milletvekili Yasemi Öztürk ve Başkanlık Divanı üyesi Milletvekili Fırtına Karanfil de hazır bulundu.

Kabulde, Zorlu Töre ve Ömer Bolat’ın basına açıklamalarının ardından hediye teatisi yapıldı.

Kabulde ilk sözü alan Türkiye Ticaret Bakanı Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak ekonomik ve ticari ilişkilerde KKTC ile “en çok iş yapan, yolları kesişen bakanlık" konumunda olduklarını belirterek, “hem bir iade iade-i ziyaret yapmak hem de çeşitli müjdeler adaya getirmek” için 150 kişilik bir heyetle KKTC’ye ziyarette bulunduklarını ifade etti.

Bolat, bugün Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ile üç anlaşmaya imza attıklarına, Maliye Bakanlığı ile de iş birliği anlaşması imzalayacaklarına ve esnafa yönelik 150 milyon TL’lik bir paket açıkladıklarına işaret ederek, KKTC’deki temasları kapsamında “çok verimli” görüşmeler yaptıklarını ve ayrıca KKTC’nin “çok iyi bir gelişme” gösterdiğini gözlemleme fırsatı bulduğunu söyledi.

Bolat, “İnşallah, Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC birlikte çok daha fazla büyüyecek, gelişecek. Ve şunu fark ettim: Türkiye’nin son 20 yıldaki büyük gelişimi; sanayi, altyapı, üst yapı, hizmetler ve ekonomideki gelişmesi buraya da ciddi bir yansıma yapmış. Ondan da çok memnun oldum” dedi.

Bolat, konuşmasında, “KKTC ve Türkiye’nin iki devlet bir millet” olduğunu da vurguladı.

-Töre

Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de kabulde yaptığı konuşmada, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sizlerin de vatanıdır, sizlerin de milli devletidir… ‘Ne mutlu Türk’üm’ diyen herkesin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sahip çıkması gerekiyor. Biz, aynı milletin insanlarıyız” dedi.

“Türk milletinin yükselmesi için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını” belirten Töre, “Türkiye’nin yeni yüzyılı mutlaka çok daha anlamlı, daha heybetli olacaktır. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Dünya 5’ten büyüktür’ ifadesi bu işareti en güzel şekilde veren bir sözdür” dedi.

Töre, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın Türkiye Ticaret Bakanlığı ile daha derin ilişkiler içerisinde olması ve bir takım eksiklikler varsa onları da düzelterek daha iyi günlere gidilmesi yönündeki temennisini dile getirdi

Zorlu Töre ayrıca, KKTC ve Türkiye arasında birçok konuda “entegre yapının” mevcut olduğunu, ticaret alanında da “daha entegre bir yapının” olması gerektiğine inandığını, hükümetin de bu görüşte olduğunu belirterek, “Dolayısıyla hep birlikte yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Töre, “Doğu Akdeniz ve Kıbrıs üzerinde büyük oyunlar oynanıyor ama Türkiye güçlü olduğu sürece bu oyunlar bozulacaktır” şeklinde konuştu.