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Bölge ziyaretlerini sürdüren HP, Güzelyurt ve Lefke’ye gitti...

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Halkın Partisi seçim sonrası başlattığı bölge ziyaretlerine bu hafta da devam etti. Seçim süreci ile sonrasının istişaresi için üye ve sempatizanlarla görüşmelerini sürdüren Halkın Partisi bugün Güzelyurt ve Lefke’li partililerle bir araya geldi.
Bölge ziyaretlerini sürdüren HP, Güzelyurt ve Lefke’ye gitti...

Partiye yeni üyeliklerin de yapıldığı buluşmaya, Halkın Partisi Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ve Milletvekilleri Hasan Büyükoğlu, Gülşah Sanver Manavoğlu, Jale Refik Rogers ve Erek Çağatay katıldı.

Ziyaretlerde ilk sözü alan Milletvekili Hasan Büyükoğlu seçim zamanı ve sonrası partiye toplumsal icraat için katkı koyan herkese teşekkür etti.

Bundan sonrası için herkese daha çok görev düşeceğini hatırlatan Büyükoğlu daha sonra sözü Güzelyurt ilçe başkanı Ramadan Durmazer’e verdi.

Ramadan Durmazer de konuşmasında, birlik ve beraberliğin her gün kendilerine çalışma aşkı verdiğini söyledi.
Lefke ilçe başkanı Serhat Usanmaz da konuşmasında, partisinin, yeni ilçe olan Lefke’ye gerekli desteği ve ilgiyi gösterdiğini ifade ederek “Bu bölgeye sahip çıkan ve bunu yaparken de fedakarca çalışan tüm üyelere teşekkür ederim” dedi.

Usanmaz’ın ardından söz alan HP Başkanı Özersay, Halkın Partisi’nin amaç ve ilkeleri çerçevesinde hareket eden herkese teşekkür etti.

“Bizler ilk kez bir partiye üye olduk. İlk kez bir parti kurduk. Eksiklerimizle, doğrularımızla bu süreci beraber inşaa edeceğiz. Katkılarınız şimdi artarak önem kazanıyor” diyen Özersay, kendisine yöneltilen soruları da yanıtladı.
Suyun bölgeye dağıtımı ve belediye seçimlerine yönelik gelen soruları yanıtlayan Özersay, Tarım Bakanlığı ile koordineli olarak bu konuda adım atacaklarını ifade etti.

Özersay, belediye seçimleriyle ilgili olarak da görüşmelerin devam ettiğini belirterek, konunun bir hafta içinde sonuca bağlanacağını ve partililere bilgilendirme yapılacağını söyledi.

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