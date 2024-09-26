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Bölgede ılık ve nemli hava hakim

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Bölge, alçak basınç sistemi ve ılık, nemli hava kütlesinin etkisi altına. Havanın bugün açık ve yer yer az bulutlu geçmesi beklenirken, sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi öngörülüyor.
Bölgede ılık ve nemli hava hakim

Önümüzdeki günlerde hava açık, az bulutlu olacak; sıcaklık iç kesimlerde 33 – 36, sahillerde 29-32 santigrat derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 26 Eylül – 2 Ekim tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemiyle ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hafta boyunca hava genellikle açık ve az bulutlu olacak. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 33 – 36, sahillerde ise 29 – 32 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar ise genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

Havanın bugün açık ve yer yer az bulutlu geçmesi beklenirken, sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi öngörülüyor.

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