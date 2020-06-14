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Bölgedeki doğal zenginlik 1 trilyon ABD Doları değerinde

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Atina Akademisi Doğal Gaz Komitesi Üyesi olan, aynı zamanda doğal gaz ile ilgili şirketlerde görevler alan Dr. İlias Konofagos, Fileleftheros gazetesine söyleşi verdi
Bölgedeki doğal zenginlik 1 trilyon ABD Doları değerinde

Konofagos söyleşisinde, bölgedeki doğal gaz gelişmelerini değerlendirerek, bölgedeki doğal zenginliğin 1 trilyon ABD Doları olduğunu söyledi.

Türkiye’nin, Yunanistan’ın hidrokarbona ilişkin olarak ekonomik ve savunma açısından güçlü bir ülke haline gelmesinden korktuğunu iddia eden Konofagos, Türkiye’nin araştırma faaliyetlerinin sonuç vermesi durumunda, Yunanistan’ı yeni bir zenginlik olan hidrokarbon yaratma olanağından mahrum bırakacağını ileri sürdü.

Bir başka soru üzerine Konofagos, Türk faaliyetlerine karşın en etkili yanıtın, Doğu Akdeniz’de kendileriyle aynı çıkara sahip olan üçüncü ülkelerle güçlü ittifakların kurulması olduğunu öne sürdü.

Konofagos, bu ülkelerin Mısır, İsrail, Fransa ve Batı Libya’nın Hafter kanadı olabileceğini savundu.

 
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