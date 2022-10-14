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Bölgesel Toplantılar Başlıyor

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Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneğinde göreve yeni gelen Hasan Topaloğlu başkanlığındaki yönetim yoğun bir şekilde faaliyet programına devam ediyor.
Bölgesel Toplantılar Başlıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneğinde göreve yeni gelen Hasan Topaloğlu başkanlığındaki yönetim yoğun bir şekilde faaliyet programına devam ediyor. KKTFAD yönetim kurulu aldığı önemli kararlardan 1 tanesi de üyelerine ulaşarak sorunlarını isteklerini dinlemek ve projelerini açıklamak için Bölgesel toplantılara başlama kararı aldı.

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İskele-Karpaz Bölgesi İle Başlıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği ilk bölgesel toplantısını İskele-Karpaz bölgesinde başlıyor. Üyeleri ile tanışma ve artık birlikte fikir alışverişi yaparak ortak hareket etme kararı alan KKTFAD yönetim kurulu 19 Ekim Çarşamba akşamı İskele-Karpaz bölgesi antrenörleri ile bir araya gelecek. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu'nun sıcak ve misafirperver yaklaşımı sonrası İskele'de yapılacak olan bölge toplantısı sonrası Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, KKTFAD Yönetimi ve toplantıya katılacak olan antrenörler birlikte bir akşam yemeği yiyerek kaynaşmayı üst seviyeye çıkarmayı planlıyor. İskele-Karpaz Bölge sorumlusu Mürsel Altuntaş'ın geceyi organize etme hocalarımız ile bağlantı kurma konusunda tam yetkili olduğu bölge toplantısında bizlere kucak açan ve destek veren İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu'na da ayrıca Dernek olarak teşekkür ederiz. Bölge toplantısı 19 Ekim Çarşamba akşamı saat 18.30'da yapılacağı ve toplantı yeri ile yemek yerinin ilerleyen günlerde duyurulacağı açıklandı.

 

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