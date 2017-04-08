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Bolivya'dan ABD'ye uluslararası hukuku ihlal suçlaması

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Bolivya'dan ABD'ye uluslararası hukuku ihlal suçlaması
ABD'nin Suriye'de rejime ait Şayrat Askeri Üssü'nü vurmasının ardından BMGK'yı acil toplantıya çağıran konseyin geçici üyelerinden Bolivya, ABD'yi "tek taraflı bir eylemde bulunarak uluslararası hukuku ihlal etmekle" suçladı.

BMGK, ABD'nin Suriye rejimine ait hava üssünü vurması nedeniyle acil toplandı.

BMGK'yı acil toplantıya çağıran Bolivya, ABD'yi "tek taraflı bir eylemde bulunarak uluslararası hukuku ihlal etmekle" suçladı.

Toplantı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Bolivya'nın BM Daimi Temsilcisi Sacha Sergio Llorentty Soliz, "Dün yaşananlar BM Şartı'nı ihlal ediyor, çünkü tek taraflı eylemler BM Şartı'nda yasaklanmıştır. Çok taraflılığı savunmamız gerektiğine inanıyoruz". dedi.

ABD'İN SURİYE'YE ASKERİ MÜDAHALESİ "MAKUL"

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft ise ABD'nin Suriye'ye askeri müdahalesinin "makul" olduğu değerlendirmesinde bulundu ve Birleşik Krallığın ABD'yi desteklediğini dile getirdi.

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Francois Delattre de Suriye'deki kimyasal saldırının uluslararası normları ve hukuku ihlal ettiğini belirterek, ABD'nin askeri müdahalesinin "meşru" olduğunu kaydetti.

Delattre, "Umarız bu gelişmeler, oyunu değiştirecek etki yapacaktır." diye konuştu.

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