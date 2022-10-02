Bollywood’da Hindu-Müslüman krizi

Bollywood olarak bilinen Hindistan film endüstrisi, hem Hintliler hem de dünya için ülkedeki en popüler sektörlerinden biri. Ancak iktidardaki Hindu milliyetçisi Bharatiya Janata Partisi'nin yaklaşımı (BJP) endüstrideki kültürel bir değişime işaret ediyor

Bollywood’un “Forrest Gump” uyarlaması “Laal Singh Chaddha” filmi yayınlandıktan hemen sonra sosyal medya platformlarında hedef gösterilerek boykot çağrısında bulunuldu.

Bu yılın ağustos ayında, yaklaşık 280.000 takipçisi olan bir Twitter hesabı da, “Laal Singh Chaddha” filmi için, “#Urduwood yükseliyor. Sizi yok etmek için paranızı alan ulus karşıtı, Hindu karşıtı sübyancı lobiyi doğru bir şekilde tanımlamak için bu terimi kabul eden herkese teşekkürler” diye bir tweet attı.

Guardian’ın haberine göre, “Urduca” terimi, aşırı sağ sosyal medya ve politikacılar arasında popüler olan aşağılayıcı bir kelime. Farsça-Arap alfabesiyle yazılmış bir Hint dili olan Urduca, Pakistan’ın ulusal dili, dolayısıyla Müslümanlarla ilişkilendiriliyor ve kullanımı film endüstrisinin “Hindufobik” olduğunu iddia etmenin bir yolu.

Aamir Khan…

HİNDU SAĞCILARI RAHATSIZ

Advait Chandan’ın yönetmenliğini yaptığı “Laal Singh Chaddha”, Tom Hanks’in başrolünde oynadığı ABD yapımı “Forrest Gump”ı Hint kültürü üzerinden yeniden anlatmaya çalışıyor.

Laal ve bekar annesi arasındaki eşsiz bağ üzerine kurulmuş bir çocukluğu içeren hikaye, hayatın birçok zorluğunun üstesinden gelen Laal’in sevgisini, masumiyetini ve kaderini merkezine alıyor.

Filmde Aamir Khan, Kareena Kapoor, Naga Chaitanya Akkineni ile Mona Singh yer alıyor.

Khan’ın 2015’te Hindistan’da “hoşgörüsüzlüğün” yükselişi üzerine yaptığı açıklamaların yeniden ortaya çıkması ve 2014 yapımı “PK” filminden klipler, tweet’lerle birleştirildi. “Laal Singh Chaddha” gişede başarısız oldu, ancak boykot çağrıları durmadı. “Vikram Vedha”, “Dobaara”, “Shamshera” ve “Brahmastra” gibi diğer filmler de ateş hattında.

Swara Bhasker…

Bollywood oyuncusu Swara Bhasker da, “Bollywood, Müslümanların temsil ve başarıya sahip olduğu, Hindu sağını rahatsız eden bir endüstridir” dedi.

Ölüm tehdidi de dahil olmak üzere defalarca kez sağcıların öfkesine maruz kalan Bhasker, “Eğer popüler bir kitle iletişim aracı organik olarak seküler, çoğulcu ve çeşitliyse, o zaman Hindu ulusunun gündemlerini ilerletmek ve laikliği itibarsızlaştırmak için bu ortamı itibarsızlaştırmak zorundalar” diye ekledi.