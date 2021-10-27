Bolsonaro hakkındaki Covid-19 raporu onaylandı: Ölümlerde pay sahibi

Senatör Humberto Costa ise Bolsonaro hükümetinin aşısız bir şekilde sürü bağışıklığı edinme stratejisinin suç teşkil ettiğini savundu.

Senatör Renan Calheiros’un hazırladığı 1279 sayfalık rapordaki suçlamalarda, Devlet Başkanı Bolsonaro’nun Covid-19 pandemisini kötü yönettiği, aşı tedariki ve buna bağlı fırsatları değerlendirmediği ve ülkedeki yüksek Covid-19 ölümlerinde pay sahibi olduğu yer aldı.

Senatör Humberto Costa ise Bolsonaro hükümetinin aşısız bir şekilde sürü bağışıklığı edinme stratejisinin suç teşkil ettiğini savundu.

COVID-19 AÇIKLAMALARI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro’nun Mart’ta yaptığı açıklamalar, ülkede krize neden olmuştu.

Brezilya’da gündem olan rapor onaylandı.

Bolsonaro, Covid-19 konusunda kendisine gelen tepkilere, “Corona virüsünden şikayet etmeyi bırakın. Bu konuda daha ne kadar sızlanacaksınız” demişti.

Öte yandan, ülkedeki can kayıplarına ilişkin yaptığı açıklamada, kendisine yönelik savaş başlatıldığını ifade ederek, “Burada başkana karşı bir savaş başlatıldı. Sanki ölümler sadece corona virüsü yüzünden oluyor” ifadelerini kullanmıştı.

BREZİLYA’DA SON DURUM

Brezilya’da salgının başından bu yana corona virüsü tespit edilen kişi sayısı 21 milyon 748 bin 984’e ulaştı.

Ülkede 20 milyon 944 bin 87 kişi iyileşirken, 606 bin 293 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya, ABD’nin ardından corona virüsünden hayatını kaybeden sayısının en yüksek olduğu ikinci ülke konumunda yer alıyor.