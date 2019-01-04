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Bolsonaro ilk icraatında yerlileri ve eşcinselleri hedef aldı

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Brezilya’nın 1 Ocak’ta göreve başlayan aşırı sağcı devlet başkanı Jair Bolsonaro yayımladığı ilk kararnamelerle Amazon yerlilerini ve ülkedeki eşcinselleri hedef aldı.
Bolsonaro ilk icraatında yerlileri ve eşcinselleri hedef aldı

Brezilya’nın faşist devlet başkanı Jair Bolsonaro 1 Ocak itibariyle başladığı görevinde ilk olarak Amazon yerlilerini ve eşcinselleri hedef alan kararlara imza attı.

Göreve gelir gelmez imzaladığı bir kararnameyle Bolsonaro, yerlilerin Amazon’daki toprakları hakkında karar verme yetkisini tarım tekellerinin kontrolündeki Tarım Bakanlığı’na verdi. 

Brezilya topraklarının yüzde 13’ünü oluşturan Amazon yerlilerinin koruması altındaki toprakların tarım şirketlerinin kullanımına açılması ve ormanların yok edilmesinin de önünü açan karar, yerlilerin tepkilerine yol açtı.

ORMANLARI YOK EDECEK KARAR YERLİLERE ŞİDDETİ DE ARTIRACAK

Brezilya Yerli Halklar Birliği (APIB) yürütme koordinatörü Dinaman Tuxa, kararnameyle ülkede ormansızlaştırmanın ve yerlilere karşı şiddetin artacağına dikkat çekti. Tuxa “Yerli halk çevrenin savunucusu ve koruyucusudur” dedi.

Yerlilere ait toprakların sınırlarını belirleyen Funai adlı resmi kurum da Adalet Bakanlığı'ndan alınarak evangelist bir din adamının kontrolündeki yeni Kadın, Aile ve İnsan Hakları Bakanlığı'na bağlandı.

Bolsonaro, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ülke topraklarının yüzde 15’ini oluşturduğunu söylediği yerlilere ait toprakların, sivil toplum örgütleri tarafından sömürüldüğünü ve bu topraklarda yaşayan bir milyona yakın kişinin “gerçek Brezilya"dan yalıtılmış olduğunu ileri sürdü. Bolsonaro “Hep birlikte bu vatandaşları entegre edeceğiz” dedi.

Ülkede yeni Sağlık Bakanı Luiz Henrique Mandetta da yerliler için ayrılan sağlık bütçesinde kesinti talebinde bulundu.

Eski Çevre Bakanı Marina Silva kararnameye tepki gösterdiği Twitter mesajında “Bolsonaro yönetimine olabilecek en kötü şekilde başladı” dedi.

LGBTİ'LER KORUNMA DIŞI TUTULDU

Öte yandan Bolsonaro, göreve gelmesinin üzerinden 24 saat geçmeden, insan haklarının korunması amacıyla hazırlanan listeden LGBTİ'leri çıkardı.

Buna göre, Bolsonaro tarafından kurulan Kadın, Aile ve İnsan Hakları Bakanlığı yeni dönemde LGBTİ’lerin haklarını koruma amacı gütmeyecek. Bolsonaro tarafından imzalanan kararnamede yeni kurulan bakanlığın insan hakları yönetmeliğinde “kadınlar, çocuklar, gençler, yaşlılar ve engelli kişiler, siyah nüfus, etnik ve sosyal azınlıklar ile yerliler”e yer verildi ancak eski yönetmelikte yer alan LGBTİ'ler listeden çıkarıldı. Yeni bakanlığın başına ise evangelist bir din adamı olan Damares Alves getirildi.

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