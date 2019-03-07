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Bolsonaro nefret ettiği karnavalları karalamak için müstehcen video paylaştı: Brezilya karıştı (Video)

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Brezilya'da seçimle işbaşına gelen aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, cinsiyetçi ve ırkçı söylemlerine bir yenisini ekledi.
Bolsonaro nefret ettiği karnavalları karalamak için müstehcen video paylaştı: Brezilya karıştı (Video)

Brezilya'nın alameti farikası karnavallarını karalamak için kutlamalar sırasında müstehcen pozisyondaki iki erkeğin videosunu yayımlayan Bolsonaro, infial yarattı.

Askeri diktatörlük hayranı Brezilya lideri Jair Bolsonaro, Twitter hesabından Sao Paulo'da bir karnaval sırasında çekildiği anlaşılan ve iki erkeğin ‘altın duş' şeklinde tanımlanan ‘partnerinin üzerine işediği' bir videoyu paylaştı. 

Hem bir kez daha homofobik tutumunu gösteren hem de karşı olduğu festivali kötüleme fırsatını kaçırmayan Bolsonaro, ‘böyle sahnelerin artık normal hale geldiğini' söyledi ve ‘karnavalın gerçek yüzünü gösterdiğini' savundu.

 

Bolsonaro, "Bunu gösterirken rahat değilim ama halkın uyanması adına gerçeği ifşa etmek zorundayız. Karnavaldaki pek çok sokak partisinin dönüştüğü şey bu" diye yazdı. 

 

MUHALEFET SORUŞTURMA İSTEDİ, HALK 'GÖREVDEN ALINSIN' DEDİ

Sosyal medya kullanıcıları paylaşımı ve Bolsonaro'nun yorumunu ‘utanmazca' buldukların söylerken, Başkan'ın görevden alınması çağrısı Twitter'da ‘trend topic' oldu.

Bolsonaro'nun videoyu nasıl ve nereden elde ettiği ise bilinmiyor. Muhalif milletvekilleri de, Bolsonaro'nun bu videoyu paylaşarak gizliliği ihlal suçu işleyip işlemediğinin soruşturulmasını istedi.

 

'ÖPÜŞEN İKİ ERKEK GÖRÜRSEM DÖVERİM' DEMİŞTİ

Bolsonaro daha önce de bu konudaki nefretini saklama gereği duymamıştı. Haziran 2011'de Playboy dergisine bir röportaj veren Bolsonaro, "Eşcinsel bir oğlum olsaydı onu sevemezdim. İkiyüzlü olamam. Eşcinsel olmasındansa trafik kazasında ölmesini tercih ederdim" demişti.

Bolsonaro daha önce de "erkeklerin küçükken dayak yemezse eşcinsel olabileceğini", "sokakta öpüşen iki erkek görürse ikisini de döveceğini" söylemekten çekinmemişti.

 

KARNAVAL, PROTESTO PLATFORMU OLDU

Yaklaşık bir hafta önce başlayan Rio Karnavalı, Jair Bolsonaro'nun 1 Ocak 2019'da başlayan başkanlık görevi süresindeki ilk festivali. Karnaval, LGBTİ dostu tutumuyla ayrıca dikkat çekiyor.

Bu sene karnaval aynı zamanda Bolsonaro'yu protesto için de bir platform oldu. Pek çok katılımcı şarkılarla ve maskelerle Başkan'ı tiye aldı. Adı yolsuzluk skandalına karışan Bolsonaro'ya gönderme yapan kostümler de sergilendi.

Dünyanın en büyük karnavallarından olan etkinliğe yaklaşık 2 milyonu turist olmak üzere yaklaşık 7 milyon kişinin katılım sağlaması bekleniyor.

TROPİKLERİN TRUMP'I

Emekli bir yüzbaşı olan Jair Bolsonaro, savunduğu görüşler ve politik eğilimi nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'a da benzetiliyor, hatta 'Tropiklerin Trump'ı' olarak anılıyor.

 

Bolsonaro, geçmişte de "Diktatörlük döneminde daha fazla insan öldürülmüş olsaydı ülke bugün çok daha iyi bir yerde olurdu", "En hafif Afrikalı torunu 80 kiloydu. Hiçbir şey yapmıyorlar. Üreme konusunda bile işe yaramıyorlar", "Sana asla tecavüz etmezdim çünkü sen buna bile layık değilsin" gibi ayrımcı ve ırkçı açıklamalarıyla gündeme gelmişti.

 

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