Bolsonaro, Putin’le yakın olmak için 5 Covid-19 testi yapmış

Brezilya lideri Jair Bolsonaro dün Rusya temasları kapsamında Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. S

Brezilya lideri Jair Bolsonaro dün Rusya temasları kapsamında Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Son dönemde başta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Scholz’u yaklaşık 5 metrelik masada uzaktan ağırlayan Putin’in Bolsonaro ile tokalaşarak samimi görüntüler vermesi uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.

Enerji ve ticaret gibi birçok konunun gündeme geldiği toplantıda iki lider tokalaşarak kameralara poz verdi. Fakat iki liderin Covid-19 salgınına rağmen bu kadar yakın mesafeden poz vermesinin arka planı daha sonra ortaya çıktı.

Brezilya’nın önde gelen gazetelerinden O Globo, Pazartesi günü Rusya’ya ulaşan Bolsonaro’nun, Putin ile sosyal mesafe olmadan görüşmesi için 5 Covid-19 testi yaptırdığını yazdı. Bolsonaro’nun Covid-19 testlerinden birinin Putin ile görüşmesinden 3-4 saat önce yapıldığı da kayıtlara geçti.