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Bolsonaro "tartışmalı" sosyal medya kararnamesini imzaladı

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Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, sosyal medya platformlarının içerik ve kullanıcı hesaplarını "keyfi olarak" kaldırmasına sınırlama getirecek yeni bir kararname imzaladı.
Bolsonaro "tartışmalı" sosyal medya kararnamesini imzaladı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun basın ofisinden yapılan açıklamaya göre Bolsonaro'nun imzaladığı sosyal medya platformlarının içerik ve kullanıcı hesaplarını "keyfi olarak" kaldırmasına sınırlama getirecek yeni kararname, sosyal medya şirketlerinin hesapları iptal etme veya engellemeleri konusuna "netlik" getiriyor.

Kararnamenin ayrıca "ifade özgürlüğü" kapsamında kullanıcıların yasaklı içeriği tekrar paylaşmasına izin vereceği belirtiliyor.

Bolsonaro'nun bu adımını eleştirenler bu kararın sosyal medyada dezenformasyonla mücadeleyi zayıflatacağını savunuyor. Kararname hemen yürürlüğe girdi ancak kanun haline gelmesi için Kongre tarafından da onaylanması gerekiyor.

Söz konusu adımın, "platformlardaki hesapların, profillerin ve içeriklerin gelişigüzel ve adil olmayan bir şekilde kaldırılmasını engellemek" amacıyla atıldığı belirtildi.

 

Bolsonaro'nun içerikleri kaldırılmıştı

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro ve destekçilerinin sosyal medya hesaplarındaki bazı içerikler koronavirüsle ilgili yanlış bilgi yaydıkları gerekçesiyle kaldırılmıştı. Bolsonaro bu tür adımların "sansür" olduğunu savunuyor.

Yeni kararname ile içerik kaldırmak veya hesapları engellemek için suç işlenmesi ya da şiddeti teşvik etmek gibi  "adil bir gerekçe" gerekeceği belirtiliyor.

Muhalif siyasetçi ve Brezilya internet yasası raportörü Alessandro Molon, kararnamenin iptali için yasal prosedür başlatacaklarını söyledi.

Bolsonaro kararnameyi Brezilya Bağımsızlık Günü arifesinde imzaladı. 7 Eylül Bağımsızlık Günü'nde Bolsonaro yanlılarının sokaklarda kutlama yapması, karşıtlarının da gösteri yapması bekleniyor.

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