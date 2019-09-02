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Bolsonaro'nun elçisi 'Nice eşcinsel Macron'dan daha erkek' diyerek ekledi: Ejderhayla yatması, onu yangın uzmanı yapmaz

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Amazon orman yangınları yüzünden Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında kopan söz düellosu, ilkinin ikincisinin eşiyle alay etmesiyle giderek tümüyle cinsiyetçi hal aldı.
Bolsonaro'nun elçisi 'Nice eşcinsel Macron'dan daha erkek' diyerek ekledi: Ejderhayla yatması, onu yangın uzmanı yapmaz

Brezilya'nın tanınmış karma dövüş sanatları ustasıyken Devlet Başkanı Jair Bolsanoro tarafından Uluslararası Turizm Büyükelçisi atanan Renzo Gracie, 42 yaşındaki Fransa Cumhurbaşkanı'nın kendisinden 24 yaş büyük Brigitte Macron'la evliliği için "Bir ejderhayla yatıyor, kadın çirkin" dedi. 

 

 

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