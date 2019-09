Bolsonaro'nun elçisi 'Nice eşcinsel Macron'dan daha erkek' diyerek ekledi: Ejderhayla yatması, onu yangın uzmanı yapmaz

Brezilya'nın tanınmış karma dövüş sanatları ustasıyken Devlet Başkanı Jair Bolsanoro tarafından Uluslararası Turizm Büyükelçisi atanan Renzo Gracie, 42 yaşındaki Fransa Cumhurbaşkanı'nın kendisinden 24 yaş büyük Brigitte Macron'la evliliği için "Bir ejderhayla yatıyor, kadın çirkin" dedi.

Nomeado "embaixador do turismo", Renzo Gracie tem se reunido com empresários e autoridades do EUA pra atrair turistas ao Brasil. Em viagem a Miami, ele gravou esse vídeo no qual chama o pres da França de franga e diz que vai pegá-lo pelo gogó