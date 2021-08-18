Bolsonaro’nun istediği tasarıya onay çıktı

Ekonomik kriz ve Covid-19’a karşı etkisiz hamleleri sebebiyle oy oranı ciddi bir biçimde azalan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun istediği “seçimlerde ittifak” tasarısına Kongre’nin alt meclisinden onay çıktı.

Ekonomik kriz ve Covid-19’a karşı etkisiz hamleleri sebebiyle oy oranı ciddi bir biçimde azalan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun istediği “seçimlerde ittifak” tasarısına Kongre’nin alt meclisinden onay çıktı.

Böylelikle siyasi partiler koalisyon yaparak seçimlere girebilecek. Bu durumun özellikle aşırı sağcı lider Bolsonaro’ya büyük oy sağlaması bekleniyor. Fakat uzmanlar bu durumun ülkeyi daha da kutuplaştıracağı yorumunu yaptı.

2022’deki seçimlerde solcu partilerin de ortak bir aday çıkarması beklenirken, şu an anketlerde eski lider Luiz Inacio Lula da Silva önde görünüyor. Fakat Lula da Silva henüz adaylığını açıklamadı.