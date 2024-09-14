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Boltaşlı’da Kundaklama ve Adam Öldürmeye Teşebbüs: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Boltaşlı’da Kundaklama ve Adam Öldürmeye Teşebbüs: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Boltaşlı’da Kundaklama ve Adam Öldürmeye Teşebbüs: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Boltaşlı, 13 Eylül 2024 – 04 Eylül 2024 tarihinde meydana gelen olayda, H.T. (43) adlı şahıs, Nihat İLKHAN’ın ikametgahına girmesiyle başlayan bir dizi suçlamanın merkezinde yer aldı. H.T., cürüm işlemek amacıyla Nihat İLKHAN'ın kalmakta olduğu evin giriş kapısını açarak içeri girdi. Yatak odasında uyumakta olan İLKHAN’ın üzerine ve yatağı ile odasına akaryakıt dökerek kundaklamaya teşebbüs etti.

Olay sonrası ağır yaralanan Nihat İLKHAN, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi altına alındı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen İLKHAN, 13 Eylül 2024 tarihinde hayatını kaybetti.

İlhan'ın ölüm sebebi, yapılacak otopsi sonucunda kesinlik kazanacak. H.T. ise 07 Eylül 2024 tarihinden itibaren tutuklu bulunuyor ve olayla ilgili soruşturma devam etmekte.

Bu trajik olay, toplumda infiale yol açarken, yetkililer benzer şiddet olaylarının önlenmesi için gerekli önlemlerin artırılması gerektiğini vurguladı. Gelişmeler takip edilmeye devam edecek.

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