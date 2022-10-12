Bolton: ‘Nükleer silah kullanılırsa, ABD, Putin’e suikast düzenleyebilir’

Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı olan ve ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen John Bolton, Rusya'nın olası bir nükleer silah kullanması durumunda ABD'nin Putin'i hedef alabileceğini öne sürdü, İran'ın Devrim Muhafızları lideri Süleymani'yi örnek gösterdi.

Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Rusya’nın Ukrayna işgali sırasında nükleer silah kullanması durumunda ABD’nin Vladimir Putin’e suikast düzenleyebileceğini öne sürdü.

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump döneminde görev yapan ve eski BM Büyükelçisi olan Bolton, İngiliz basınına yaptığı açıklamada dikkat çeken iddialarda bulundu.

Bolton, Rus lidere illa bir gün ‘hesap sorulacağını’ ve Putin’in bunu ‘anlaması gerektiğini’ söyledi.

Kasım Süleymani 2020 yılında ABD tarafından Irak’ta öldürüldü

‘SÜLEYMANİ’YE NE OLDUĞUNU SORUN’

İngiltere merkezli LBC radyosunda Andrew Marr’ın sorularını yanıtlayan Bolton, ABD’nin Putin gibi oturan bir dünya liderini ortadan kaldırabilecek kapasiteye sahip olup olmadığı sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu. Bolton, “Onu ele geçiremeyeceğimiz düşüncesine katılmıyorum. Bence o da bunun farkında. İran’da Kasım Süleymani’ye, birinin ABD için bir tehdit olduğuna karar verdiğimizde ne olduğunu sorabilirsiniz” dedi.

Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Joe Biden, dünyayı bekleyen bir nükleer felaket riskinin 60 yılın en yüksek seviyesinde olduğu konusunda uyarılarda bulunmuştu.

Salı günü, G7 liderleri Moskova’yı Ukrayna’da herhangi bir kimyasal, biyolojik veya nükleer silah kullanımının ciddi sonuçlarla karşılaşacağı konusunda uyardı.