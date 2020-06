Bolton: Trump Erdoğan'a Halkbank savcılarını değiştirme sözü verdi

Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, ABD Başkanı'nın geçmişte Halkbank davasına müdahale ederek savcıları değiştirme sözü verdiğini iddia etti.

ABD Başkanı Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, piyasaya çıkmadan tartışmalara neden olan kitabında Beyaz Saray'ın Türkiye politikasına dair bilgiler de paylaştı.

Bolton, 23 Haziran Salı günü yayımlanması beklenen ancak bazı bölümleri medyaya şimdiden sızan kitapta, Trump'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelen talep üzerine ABD'deki Halkbank davasına müdahale ettiğini öne sürdü.

Erdoğan'ın New York Güney Bölgesi savcılarınca İran yaptırımlarını delmekle suçlanan Halkbank'ın masum olduğunu belirttiği bir notu Mayıs 2018'de Trump'a ulaştırdığını belirten Bolton, ABD Başkanı'nın da Türkiye ve Çin'deki şirketlerle ilgili hukuki süreçlere müdahale ederek "sevdiği diktatörlere kişisel iyilikler yapmaya" istekli olduğunu gösterdiğini yazdı.

Bolton "Trump, Erdoğan'a konuyla ilgileneceğini ve Güney Bölgesi savcılarının kendi adamı olmadığını, Obama'nın adamı olduğunu ancak yerlerine kendi adamlarını yerleştirince sorunun da çözüleceğini söyledi" diye yazdı.

Washington Post'un haberine göre, Bolton bu durumdan duyduğu rahatsızlığı 2019 yılında ABD Adalet Bakanı William Barr'la da paylaştı. Bolton'un iddiasına göre, Adalet Bakanı Barr da Trump'ın davranışının yarattığı görüntüden rahatsızlık duyduğunu dile getirdi. Ancak Bolton'un bu iddiası geçen Ocak ayında ABD Adalet Bakanlığı tarafından yalanlanarak Barr'ın böyle bir ifade kullanmadığı ve Bolton'la aynı görüşü paylaştığı yönündeki bilginin doğru olmadığı belirtildi.

Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, kitabında, "adaletin engellenmesinin" Beyaz Saray için "bir hayat biçimi" olduğunu ifade etti.

"Damat kanalı"

Bolton, kaleme aldığı kitapta Trump'ın damadı ve üst düzey danışmanı Jared Kushner ile Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak arasındaki bağlantı içinse "damat kanalı" ifadesini kullandı.

Kushner'in Erdoğan'ın damadı Albayrak'ı arayacağını öğrendikten sonra bu bilgiyi ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin'e aktardığını söyleyen Bolton, "Bu yeni 'damat kanalı' hakkında Pompeo ve Mnuchin'i bilgilendirdim. İkisi de köpürdü" diye yazdı.

Bolton, Pompeo'nun öfkelenme nedenini ise şöyle aktardı:

"Çünkü bu, yapmaması gereken uluslararası müzakerelerden birine örnekti. (Hiçbir şekilde hazır olmayan Ortadoğu barış planında olduğu gibi)"

Trump: Bolton bir yalancı

ABD Başkanı Trump'ın söz konusu kitaptaki iddialara yanıtıysa gecikmedi. Trump, Wall Street Journal gazetesine verdiği demeçte, Bolton için "yalancı" tabirini kullandı. ABD Başkanı, Fox News televizyonuna yaptığı açıklamada ise eski ulusal güvenlik danışmanını, kitabında çok gizli bilgilere yer vererek kanunları çiğnemekle suçladı.

Trump yönetimi, Bolton tarafından yazılan "The Room Where It Happened" (Olayın Gerçekleştiği Oda) adlı kitabın basımının engellenmesi için geçen Salı günü mahkemeye başvurmuştu.

Bolton, 9 Nisan 2018'den 10 Eylül 2019'a kadar Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yaptı.