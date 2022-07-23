  • BIST 2.516,56
  • Altın 984.348
  • Dolar 17.7256
  • Euro 18.0952
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKATakıntı Hastalığı Hayatı Zorlaştırıyor !

Bolu'da içme suyundan zehirlenen kişi hayatını kaybetti

»
Bolu'da içme suyundan etkilenenlerden 49 yaşındaki Eyüp Ertem, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Bolu'da içme suyundan zehirlenen kişi hayatını kaybetti

Bolu'da içme suyundan etkilenerek tedavi altına alınan 49 yaşındaki Eyüp Ertem yaşamını yitirdi.

Kurban Bayramı'nda Bolu'ya akraba ziyaretine geldiği öğrenilen Eyüp Ertem, Çaydurt Yuva köyü bölgesinde içme suyundan etkilenmesi üzerine kaldırıldığı Ankara Şehir Hastanesinde kurtarılamadı.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Anadolu Ajansı (AA9 muhabirine, "Ankara Şehir Hastanesinde yoğun bakımda olan bir hastamızı kaybettik. Dün gece oldu. Hayatını kaybeden vatandaşımız Kıbrıscık ilçesi nüfusuna kayıtlı." dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TC, Azerbaycan ve Pakistan Kıbrıs’ta sürdürülebilir bir çözüme destek belirtti22 Temmuz 2022 Cuma 09:30
  • İstanbul ve çevre illerde hissedilen deprem meydana geldi21 Temmuz 2022 Perşembe 18:54
  • Türkiye'de Petrol fiyatları düştü, gözler akaryakıt istasyonlarında21 Temmuz 2022 Perşembe 18:35
  • Katiller Yarın Mahkemeye Çıkıyor21 Temmuz 2022 Perşembe 16:10
  • Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararını açıkladı21 Temmuz 2022 Perşembe 14:31
  • Türkiye'nin ilk nükleer santralinde son reaktörün temeli atıldı!21 Temmuz 2022 Perşembe 14:18
  • Trakya’da ilaçlama yapılan alanlarda çayır tırtılı sorunu kontrol altına alındı21 Temmuz 2022 Perşembe 13:37
  • Türkiye'de ormanlık alanlara giriş yasaklandı!21 Temmuz 2022 Perşembe 12:30
  • Manisa'daki orman yangınıyla ilgili 2 kişi tutuklandı21 Temmuz 2022 Perşembe 09:06
  • Cübbeli Ahmet'ten kaset açıklaması: Belaltı değil20 Temmuz 2022 Çarşamba 10:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti