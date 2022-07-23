Bolu'da içme suyundan zehirlenen kişi hayatını kaybetti

Bolu'da içme suyundan etkilenerek tedavi altına alınan 49 yaşındaki Eyüp Ertem yaşamını yitirdi.
Kurban Bayramı'nda Bolu'ya akraba ziyaretine geldiği öğrenilen Eyüp Ertem, Çaydurt Yuva köyü bölgesinde içme suyundan etkilenmesi üzerine kaldırıldığı Ankara Şehir Hastanesinde kurtarılamadı.
Bolu Valisi Erkan Kılıç, Anadolu Ajansı (AA9 muhabirine, "Ankara Şehir Hastanesinde yoğun bakımda olan bir hastamızı kaybettik. Dün gece oldu. Hayatını kaybeden vatandaşımız Kıbrıscık ilçesi nüfusuna kayıtlı." dedi.
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