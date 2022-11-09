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Bölünmüş Kongre Fed’i yavaşlatıp doları zayıflatabilir

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Küresel piyasalarda, ABD'de Kongre ara seçim sonuçları ve yarınki enflasyon verileri öncesi "bekle-gör" politikası izlerken, bölünmüş Kongre'nin Fed'i yavaşlatıp doları zayıflatması bekleniyor.
Bölünmüş Kongre Fed’i yavaşlatıp doları zayıflatabilir

Küresel piyasalarda, ABD’de bir güç değişimine işaret edebilecek Kongre ara seçim sonuçları ve yarınki enflasyon verileri öncesi “bekle-gör” tutumunun benimsenmesi ile karışık bir seyir izleniyor.

ABD’de dün 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ile 100 sandalyeli Senato’daki 35 koltuk için sandık başına gidildi.

Kongre’yi hangi partinin kontrol edeceğini belirleyecek seçimlere ilişkin haber akışı gündemin üst sıralarına yerleşirken, halihazırda Demokratların elinde tuttuğu sayısal üstünlüğün Cumhuriyetçilere geçmesi durumunda uygulamaya konulacak politikalar açısından kilitlenme yaşanabileceği belirtiliyor.

Analistler, erken gelen sonuçların net bir tablo ortaya koyamayabileceğini, Kongre’de çoğunluğu kimin elde ettiğini saptamanın günler sürebileceğini vurgulayarak, belirsizlikler nedeniyle piyasalarda “bekle-gör” tutumunun öne çıktığını söyledi.

Haftanın ilk yarısında nispeten zayıf veri akışı bulunurken, bu anlamda yarın açıklanacak ABD’nin ekim ayı enflasyon verileri ile hareketliliğin de artması bekleniyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) agresif faiz artırımlarının ekonomiyi soğutmada ne kadar etkili olduğuna dair ipucu verecek veri öncesi, para piyasalarında Banka’nın gelecek ayki toplantısına yönelik belirsizlik devam ediyor.

BÖLÜNMÜŞ KONGRE BEKLENTİSİ

Süregelen riskler ve belirsizliklere karşın dün New York borsasında yatırımcıların bölünmüş bir Kongre’nin Fed’in faiz artırımlarını yavaştan almasına neden olacağı beklentileriyle alıcılı bir seyir izlendi.

Dow Jones endeksi yüzde 1,02, S&P 500 endeksi yüzde 0,56 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,49 değer kazandı. Dolar endeksi, aşağı yönlü hareketine devam ederek 109,37 ile yaklaşık 3 haftanın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından 109,7’de dengelendi. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 4,25 seviyelerinden yüzde 4,14’e kadar geriledi. ABD’de endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise kararsız bir seyirle başladı.

Öte yandan dün dünyanın en büyük kripto borsası Binance’ın Kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Changpeng Zhao, işlem hacmi bakımından en büyük üçüncü kripto borsası FTX’i satın almayı planladıklarını açıkladı. Bu gelişme sonrası Bitcoin’in fiyatı yüzde 12,7’lik sert düşüşle 21 bin dolar seviyelerinden 17 bin 200 dolara kadar geriledi.

Avrupa tarafında enerji krizi, enflasyonist endişeler ve resesyon kaygıları gündemdeki yerini korurken, Bundesbank Başkanı Joachim Nagel ekonomik görünümdeki risklere rağmen faiz artışlarının sürmesi gerektiğini söyledi. Romanya Merkez Bankası, arka arkaya 3 toplantıda gerçekleştirdiği 75 baz puanlık faiz artırımlarının ardından dün sıkılaşma hızını küçülttü. Banka, politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 6,75 ile 2010’dan bu yana en yüksek seviyeye çıkardı.

Avrupa tahvil piyasasından çıkışların arttığı gözlenirken, 10 yıllık tahvil faizi Almanya’da yüzde 2,34 ve Fransa’da yüzde 2,91 ile 24 Ekim’den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Bu gelişmelerle dün Avrupa borsalarında teknoloji hisseleri öncülüğünde alıcılı bir seyir izlendi. Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 1,15, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,39 ve İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,08 yükseldi. Euro/dolar paritesi ise 1 kritik eşiğinin üzerindeki hareketine devam etti. Avrupa endeks vadeli kontratlarının yeni güne karışık başlaması dikkati çekti.

Asya tarafında bugün açıklanan verilere göre, Çin’de ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 2,1 ile beklentilerin altında arttı. Aynı dönemde ülkede Üretici Fiyat Endeksi ise yıllık yüzde 1,3 ile Aralık 2020’den bu yana ilk kez düşüş kaydetti.

Çin’de açıklanan pozitif enflasyon verilerine karşın, Covid-19 salgınına yönelik artan vaka sayılarının yetkililerin “sıfır vaka” politikasından vazgeçeceğine ilişkin haberlere gölge düşürmesi ile pay piyasalarında karışık bir görünüm öne çıktı. Öte yandan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in orduya “savaşa hazırlık” mesajı vermesi de risk iştahını düşürdü.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5, Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 ve Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 1,6 gerilerken, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,9 yükseldi.

BORSA İSTANBUL’DA YENİ REKOR

Yurt içinde, dün yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi 4.412,18 puanla tarihi zirvesini görürken, günü de önceki kapanışa göre yüzde 0,66 artarak 4.360,28 puan ile rekor seviyeden tamamladı.

Analistler, ABD ve Çin’deki gelişmeler nedeniyle siyasi haber akışının önem kazandığını belirterek, yarın ABD’de açıklanacak enflasyon verileri öncesi küresel piyasalarda temkinli seyrin sürmesinin beklendiğini söyledi.

Bugün yurt içinde şirketlerin 3. çeyrek finansal sonuçları için son gönderim tarihi olduğuna işaret eden analistler, bundan sonraki süreçte hisse bazlı hareketliliklerin azalabileceğini söyledi.

Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu, ABD’de toptan eşya stokların izleneceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.400 puanın direnç, 4.280 ve 4.220 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

18.00 ABD, eylül ayı toptan stoklar

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