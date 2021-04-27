  • BIST 1.394
  • Altın 471,386
  • Dolar 8,2214
  • Euro 9,9326
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKA8495 test yapıldı, 39'u yerel 46 pozitif vaka

''Bölünmüşlüğü daha da derinleştiren statüko kabul edilemez!''

» »
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü ve POGO, ortak basın açıklaması yaptı ve adadaki bölünmüşlüğü daha da derinleştiren statükonun kabul edilemez olduğunu vurguladı.
''Bölünmüşlüğü daha da derinleştiren statüko kabul edilemez!''

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü ve POGO, ortak basın açıklaması yaptı ve adadaki bölünmüşlüğü daha da derinleştiren statükonun kabul edilemez olduğunu vurguladı. Cenevre’de 27-29 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek gayrı resmi 5 + BM toplantısı öncesinde açıklama yapan iki örgüt, toplantıdan adanın yeniden birleştirilmesi hedefine yönelik bir vizyonla diyalogun geliştirilmesi gerektiğine işaret etti. Türkçe, Rumca ve İngilizce olarak 3 farklı dilde yapılan açıklama şu şekilde:

“CTP Kadın Örgütü ve POGO kadınları olarak, BM Genel Sekreteri’nin 27-29 Nisan 2021 tarihleri arasında Cenevrede anlamlı ve sonuç odaklı resmi müzakerelerin yeniden başlaması için uygun zemin aramak üzere gayri resmi 5 + BM toplantısını düzenleme girişimini memnuniyetle karşılıyoruz. İki liderin ve ilgili tüm tarafların, adanın yeniden birleşmesi hedefine yönelik bir vizyon ve bağlılıkla yapıcı bir diyalog geliştirmeleri gerekliliğini vurguluyoruz.

Sürecin, Birleşmiş Milletlerin ilgili tüm kararları ve parametrelerine bağlı kalınarak, üzerinde anlaşmaya varılmış olan zeminde, siyasi eşitliğe dayalı iki bölgeli ve iki toplumlu bir federal çözüm için anlaşmaya varmak hedefi ile ilerlemesi gerektiğinin altını çiziyoruz.

Her iki lidere, Birleşmiş Milletler gözetiminde, kapsamlı çözüm temelinde, anlamlı ve sonuç odaklı müzakereleri, üzerinde anlaşmaya varılmış olan zeminde, Crans Montana Konferansı’nın çıkmaza girdiği noktadan itibaren ve en kısa sürede yeniden başlatma çağrısı yapıyoruz. Görüşmelerin umut vadeden başarılı bir sonuca ulaşabilmesi için iki liderin "11 Şubat 2014 Ortak Açıklaması”nı,  “2017 Crans Montana Konferansı itibarıyla varılan tüm yakınlaşmaları” ve "30 Haziran 2017 altı maddeli Gutteres Çerçevesi”ni  temel almaları gerektiğini vurgularken bu gerekliliğin BM Genel Sekreteri tarafından çeşitli ortamlarda yinelendiğini, aynı zamanda 25 Kasım 2019da Berlin'de yapılan gayri resmi toplantının ardından BM açıklamalarında yer aldığını hatırlatmak isteriz. Geçtiğimiz son dört yılda Kıbrıslıların geleceği konusunda zaman kaybedilmiş olmasından büyük üzüntü duyuyoruz. Bu nedenle üzerinde anlaşılmış konuların yeniden müzakereye açılması diyaloğu karmaşıklaştıracak ve geciktirecektir. Uzun süredir devam eden statüko kabul edilemez, sürdürülemez. Statüko bölünmeyi daha da derinleştirmektedir.

Ortak açıklamamız, Kıbrıs'taki Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum kadınların, yalnızca kapsamlı çözümün hazırlanması ve gerçekleştirilmesi için değil, aynı zamanda adamızdaki barışın sürdürülebilir şekilde uygulanması ve korunması için de birlikte çalışmaya devam etmeye kararlı olduğumuzu en güçlü şekilde hatırlatmaktadır.

Son olarak, kadınların barış sürecine sınırlı ve yetersiz katılımından duyduğumuz üzüntüyü ifade eder, BM Güvenlik Konseyi'nin Kadın, Barış ve Güvenlik hakkındaki 1325 sayılı kararı başta olmak üzere ilgili tüm kararlarının gereklerinin yapılması yönündeki beklentimizi ve talebimizi bir kez daha vurgularız.”

 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTOEÖS'te Başkan Ozan Elmalı!27 Nisan 2021 Salı 13:17
  • ''Bölünmüşlüğü daha da derinleştiren statüko kabul edilemez!''27 Nisan 2021 Salı 13:06
  • Akdoğan’da Süt Kalitesiyle İlgili Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi27 Nisan 2021 Salı 13:03
  • 49 Yaşındaki Edip Yıldırım Kayıp27 Nisan 2021 Salı 12:25
  • Kıbrıs Cumhuriyeti Bütçesinde 2020’nin Son Çeyreğinde 568 Milyon Euro Açık27 Nisan 2021 Salı 12:07
  • Latin Amerika’dan 17 Kilo Marihuana27 Nisan 2021 Salı 12:02
  • Rum Milli Muhafız Ordusu Seferilerinin Tatbikatları İptal27 Nisan 2021 Salı 11:54
  • Başpsikopos II. Hrisostomos, Mahkemeye Çıkmaya Hazır27 Nisan 2021 Salı 11:50
  • Devlet Bahçeli'den Mustafa Akıncı'ya sert sözler:Bu ahmağın açıklaması hezeyandır27 Nisan 2021 Salı 11:48
  • Cumhurbaşkanı Tatar Cenevre Yolcusu27 Nisan 2021 Salı 11:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti