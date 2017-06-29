“Bölünmüşlüğün Her İki Tarafından/ Mitler ve Masallar” pazar günü LTL’de

Bir tiyatro projesi olan “Bölünmüşlüğün Her İki Tarafından / Mitler ve Masallar”, 2 Haziran Pazar günü Lefkoşa Türk Lisesi’nde sahnelenecek.

Dili, bazı Yunanca ve Türkçe öğelerle İngilizce olan performans, LTL basketbol sahasında saat 20.30’da yer alacak. Oyun, ücretsiz izlenebilecek.

Daha önce Baf’ta sergilen ve 6 Temmuz’da Lefkoşa’nın güneyinde de sahnelenecek tiyatro projesiyle ilgili açıklama yapan Goethe Enstitüsü, şunları kaydetti:

“Kıbrıs genelindeki üç Dış Mekan Basketbol Sahasında sahnelenmiş bir Tiyatro Projesi’dir. “Oyun alanı”ndaki her bir karşılaşma sırasında, kişisel hikayelerin, bilinen tarihlerin ve anlatılmamış masalların açık yürekli ve filtrelenmemiş değiş tokuşu gerçekleşmektedir. Bu aynı toprak üzerinde çok farklı koşullarda büyüyen ve birbirine yönelik daha empatik bir bakış açısı geliştirmek için çaba gösteren 12 genç oyuncunun cesur, halka açık paylaşımıdır. Peki, başarabilecekler mi?

Performans 3 ay süren ve Sanat Yönetmenleri Achim Wieland ile Marios Ioannou yönlendirmesi ile Dramaturg Ellada Evangelou işbirliğinde gerçekleşmiş bir dizi geliştiriş-tiyatrosu atölyelerinin bir ürünüdür. Proje, tematik araştırma, samimi paylaşımlar ve uygulamalı tiyatro çalışmaları kullanarak katılımcılarını, daha geniş toplumlar arası bir diyalog ile var olan anlatıların ötesinde bir anlayış geliştirmeleri yönünde cesaretlendirmektedir.

Proje Baf 2017 Avrupa Kültür Başkenti çerçevesinde ve Goethe-Enstitüsü Lefkoşa tarafından başlatılmış ve desteklenmiştir.”