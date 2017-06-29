 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 100.806
  • Altın 140,687
  • Dolar 3,5114
  • Euro 4,0116
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAErol Refikoğlu için acil kan aranıyor

“Bölünmüşlüğün Her İki Tarafından/ Mitler ve Masallar” pazar günü LTL’de

»
“Bölünmüşlüğün Her İki Tarafından/ Mitler ve Masallar” pazar günü LTL’de
Bir tiyatro projesi olan “Bölünmüşlüğün Her İki Tarafından / Mitler ve Masallar”, 2 Haziran Pazar günü Lefkoşa Türk Lisesi’nde sahnelenecek.

Dili, bazı Yunanca ve Türkçe öğelerle İngilizce olan performans, LTL basketbol sahasında saat 20.30’da yer alacak. Oyun, ücretsiz izlenebilecek.

Daha önce Baf’ta sergilen ve 6 Temmuz’da Lefkoşa’nın güneyinde de sahnelenecek tiyatro projesiyle ilgili açıklama yapan Goethe Enstitüsü, şunları kaydetti:

“Kıbrıs genelindeki üç Dış Mekan Basketbol Sahasında sahnelenmiş bir Tiyatro Projesi’dir. “Oyun alanı”ndaki her bir karşılaşma sırasında, kişisel hikayelerin, bilinen tarihlerin ve anlatılmamış masalların açık yürekli ve filtrelenmemiş değiş tokuşu gerçekleşmektedir. Bu aynı toprak üzerinde çok farklı koşullarda büyüyen ve birbirine yönelik daha empatik bir bakış açısı geliştirmek için çaba gösteren 12 genç oyuncunun cesur, halka açık paylaşımıdır. Peki, başarabilecekler mi?

Performans 3 ay süren ve Sanat Yönetmenleri Achim Wieland ile Marios Ioannou yönlendirmesi ile Dramaturg Ellada Evangelou işbirliğinde gerçekleşmiş bir dizi geliştiriş-tiyatrosu atölyelerinin bir ürünüdür. Proje, tematik araştırma, samimi paylaşımlar ve uygulamalı tiyatro çalışmaları kullanarak katılımcılarını, daha geniş toplumlar arası bir diyalog ile var olan anlatıların ötesinde bir anlayış geliştirmeleri yönünde cesaretlendirmektedir.

Proje Baf 2017 Avrupa Kültür Başkenti çerçevesinde ve Goethe-Enstitüsü Lefkoşa tarafından başlatılmış ve desteklenmiştir.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Bambaşka bir Mehmetçik23 Haziran 2017 Cuma 12:12
  • Ara bölgede "Bum!" oyunu sahnelenecek23 Haziran 2017 Cuma 10:41
  • “Unity Fest”, 27 Haziran’da ara bölgede yapılıyor21 Haziran 2017 Çarşamba 16:34
  • Mirana Faiz, Honk Kong’da piyano konseri verdi20 Haziran 2017 Salı 12:59
  • “FOGEM’le yaz bembeyaz gecesi”19 Haziran 2017 Pazartesi 11:26
  • “Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe”, 20 Haziran’da Girne Amfi Tiyatro’da...18 Haziran 2017 Pazar 14:30
  • Prof. Dr. Sayan’dan “Yeni Bir Dünyaya Uyanmak”17 Haziran 2017 Cumartesi 14:19
  • 11. Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Festivali başladı17 Haziran 2017 Cumartesi 12:51
  • 17 Haziran Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü…17 Haziran 2017 Cumartesi 09:44
  • 5. Taşkent Kültür Festivali bugün başlıyor17 Haziran 2017 Cumartesi 09:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti