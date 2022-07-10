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Bomba iddia: Putin’in gizli sevgilisi hamile, kız çocuk bekliyorlar

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24 Şubat'tan beri Ukrayna'yı işgal eden Rusya'da gündem Putin ve herkesten gizlediği eski jimnastikçi sevgilisi Alina Kabaeva... Kabaeva'nın karnının burnunda olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü.
Bomba iddia: Putin’in gizli sevgilisi hamile, kız çocuk bekliyorlar

Ukrayna’yı işgal eden ve aylardır savaş içinde olan Rusya’da gündem, Devlet Başkanı Putin ve bir süredir birlikte olduğu iddia edilen eski jimnastikçi Alina Kabaeva… Putin’in yıllardır gizlediği iddia edilen ilişkide çiftin daha önce de çocuk sahibi olduğu öne sürülmüş fakat ne Kremlin ne de Kabaeva bu iddialara yanıt vermemişti.

69 yaşındaki Putin ile 39 yaşındaki Kabaeva’nın gizlice aşk yaşadıkları iddia edilirken, Kremlin’den kaynaklar çiftin bir kız çocuk beklediğini öne sürdü. Kremlin’den yetkililerin yönettiği General SVR isimli Telegram hesabından paylaşılan iddiaya göre Kabaeva bir kız çocuğuna hamile. Fakat batı medyası iki yetişkin kız çocuğu olan Putin’in bu durumdan çok rahatsız olduğunu öne sürdü.

Sosyal medyada öne sürülen iddiaya Kremlin’den yanıt gelmedi.

İsmini açıklamayan kaynaklar Putin’in daha fazla çocuk istemediğini ve bu sebeple Kabaeva’ya tepki gösterdiğini ve bu durumun da karnı burnunda olan Kabaeva’yı üzdüğünü öne sürdü.

Geçen haftalarda Batı ülkelerinin yaptırımlarından kaçmak için Türkiye’den gayrimenkul satın aldığı öne sürülen Kabaeva’nın Putin’den iki oğlu ve iki kızı olduğu öne sürülmüştü.

BOŞANMANIN SEBEBİ OLARAK GÖSTERİLMİŞTİ

Putin'in kendinden 31 yaş küçük sevgilisi Kabaeva’nın emrinde bir Maybach limuzin filosu olduğu ve Moskova’daki seyahatlerinde üst düzey güvenlikler tarafından korunduğu biliniyor.

Kabaeva, 2 Olimpiyat madalyası, 14 Dünya Şampiyonası madalyası ve 25 Avrupa Şampiyonası madalyası ile ritmik jimnastik tarihinin en madalyalı jimnastikçilerinden biri olarak tanınıyor.  Sporu bıraktıktan sonra siyasete atılan Kabayeva, Putin'in partisinden milletvekili seçilmişti.

Birçok Rus, Putin’in iki yetişkin kızının annesi olan 62 yaşındaki eski First Lady Lyudmila ile evliliğinin dağılmasının nedeni olarak Kabaeva’yı görmüştü.

Putin’in iyi ilişkiler sürdürdüğü komşu ülke Belarus’un lideri Alexander Lukashenko, Putin’in boşanma kararının Kabaeva’nın ‘cumhurbaşkanına baskı yapması’ nedeniyle çıktığını ima etmişti.

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