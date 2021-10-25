Bomba iddia: Sucuoğlu disipline verilebilir

Gündem Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Alihan Pehlivan, bugün görülecek olan skandal video davasının UBP’nin kurultay sürecinde belirleyici olduğunu söyledi.

Alihan Pehlivan, “Bugünkü mahkemeyi Ersan Saner ve ekibi takip edecektir. Eğer bugün mahkeme Faiz Sucuoğlu lehine bir karar üretirse, Ersan Saner "ben zaten yokum sen de olma" diyecektir. Bu hafta UBP’nin disiplin organı olağanüstü toplantıya çağırılabilir. Gerekçe de bu video skandalı ve talepte Faiz Sucuoğlu’nun UBP’den ihraç edilmesi istemi olacaktır. Bence Ersan Saner bugün ki davanın sonucunu bekliyor kararını vermek için" dedi.