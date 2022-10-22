  • BIST 3.934,63
  • Altın 990.022
  • Dolar 18.5799
  • Euro 18.2959
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAİngiltere Başbakanı Liz Truss istifa etti

"Bomba şakası" sefer iptal ettirdi

»
Türk Hava Yolları'nın (THY) Lizbon-İstanbul seferi öncesi yolculardan birinin "bomba şakası" nedeniyle iptal edildi, yolcu gözaltına alındı.
"Bomba şakası" sefer iptal ettirdi

Edinilen bilgiye göre, TK-1756 sefer sayılı Airbus A321 tipi Lizbon-İstanbul seferini yapacak uçağa yolcu alımı sırasında, bir yolcu uçakta bomba olduğunu söyledi.

Bunun üzerine olay yerine güvenlik güçleri çağrıldı, uçak güvenli park alanına çekildi.

Polis ekiplerince diğer yolcular uçakta bekletilirken, bagajlar indirildi. Güvenlik aramalarında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. "Bomba şakası" yaptığı anlaşılan yolcu gözaltına alındı.

İşlemlerin uzun sürmesi nedeniyle uçuş ekibinin mesai saati dolduğu için sefer iptal edildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 2022-KPSS Lisans sonuçları açıklandı21 Ekim 2022 Cuma 13:18
  • Binali Yıldırım ve AKP’li Şamil Ayrım Azerbaycan’da trafik kazası geçirdi21 Ekim 2022 Cuma 08:39
  • Erdoğan’dan Ermenistan açıklaması: Bu fırsat en iyi şekilde değerlendirilmeli20 Ekim 2022 Perşembe 21:59
  • Binali Yıldırım trafik kazası geçirdi20 Ekim 2022 Perşembe 20:54
  • NATO’dan Türkiye karşıtı plan sinyali20 Ekim 2022 Perşembe 15:55
  • Kılıçdaroğlu’nun Amerikan gazetesine söyledikleri ortaya çıktı20 Ekim 2022 Perşembe 12:24
  • Bakan Akar’dan Yunanistan’a: Hiçbir oldubittiye izin vermeyeceğiz20 Ekim 2022 Perşembe 10:34
  • Ahmet Eşref Fakıbaba, AKP'den ve milletvekilliğinden istifa etti20 Ekim 2022 Perşembe 10:08
  • Gözler TC Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararında20 Ekim 2022 Perşembe 09:49
  • AKP erimeye devam ediyor... Oy depoları bir bir eriyor20 Ekim 2022 Perşembe 09:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti